Bir Umut Yeter’in Yılmaz Karabey’i: Tolgahan Sayışman
Kanal D’nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Bir Umut Yeter, izleyici karşısına çıkmak için geri sayımda. Perşembe akşamı ekran hayatına başlayacak olan dizi, etkileyici hikâyesi ve güçlü kadrosuyla oldukça iddialı.
Yılmaz’ın vicdan muhasebesi…
Tolgahan Sayışman’ın hayat vereceği Yılmaz Karabey, askerlikten malulen emekli olup Köyceğiz’de bir deniz fenerini kendine sığınak olarak seçmiştir. Hazal Subaşı’nın canlandıracağı Elif karakteriyle evlenecek olan Yılmaz Karabey, yeni doğmuş bir bebeğin davetsiz misafir olarak karşılarına çıkmasıyla vicdan muhasebesine başlayacak.
Sayışman Bir Umut Yeter ile ilgili, “Hikâyesi, senaryosu ve büyüleyici atmosferiyle insanların kalbine sıcak bir dokunuşta bulanacak bir proje. Draması çok kuvvetli ve duygular üstünden anlatıma sahip bir dizi.” dedi.
Bir Umut Yeter, ilk bölümüyle Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de!
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