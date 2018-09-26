Bir Umut Yeter’in oyuncuları karakterlerini anlattı
Kanal D’nin hikayesi ile olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken dizisi “Bir Umut Yeter” ilk bölümü ile yarın akşam ekrana geliyor.
Dizinin başrol oyuncuları Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı diziyi, canlandırdıkları karakterleri ve iç dünyalarını dizinin görüntüleri eşliğinde anlattı.
Tolgahan Sayışman’ın Yılmaz’ı, Esra Bilgiç Töre’nin Derya’yı, Hazal Subaşı’nın ise Elif’i anlattığı bu görüntüler hem internet hem de sosyal medya da büyük ilgi gördü.
Bir Umut Yeter ilk bölümü ile 27 Eylül Perşembe akşamı Kanal D’de.
Yılmaz Karabey - Tolgahan Sayışman
Elif Karabey - Hazal Subaşı
Derya Akar – Esra Bilgiç Töre
Yorumları Göster
Yorumları Gizle