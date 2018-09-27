Bir Umut Yeter'in Elif'i Hazal Subaşı kimdir?
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak yeni dizi Bir Umut Yeter'de 'Elif Karabey' karakterini canlandıran Hazal Subaşı'nın kim olduğu merak konusu oldu. Hazal Subaşı'ya dair merak ettikleri detayları internette sorgulayan vatandaşlar, Hazal Subaşı'nın özel yaşamı ve kariyerini öğrenmek istiyor. Peki, Bir Umut Yeter'in Elif'i Hazal Subaşı kimdir?
Hazal Subaşı'nın kim olduğu, Bir Umut Yeter dizisinde rol almasıyla birlikte merak edilmeye başladı. İşte, Bir Umut Yeter'de küçük bir kasabada küçük mutluluklar ile büyüyen uyanık ve akıllı Elif'i canlandıran Hazal Subaşı hakkında merak edilen detaylar...
1996 yılında İzmir’de dünyaya gelen Hazal Subaşı, Elidor Miss Turkey yarışmasında 2016 yılı finalisti olması ile dikkatleri çeken bir isim. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, "Adını Sen Koy" dizisi ile ilk defa bir dizide başrol oynadı. Hem oyunculuk performansıyla hem de güzelliğiyle dikkat çeken Hazal Subaşı son olarak Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Bir Umut Yeter dizisinde rol alacak.
Bir Umut Yeter'de Hazal Subaşı'nın hayat verdiği Elif karakterinin özellikleri şöyle;
Küçük bir kasabada küçük mutluluklar ile büyüyen uyanık ve akıllı Elif, abisinin güneydoğuda şehit düşmesi ile sevdiklerine hastalıklı ölçüde düşkün, onları kaybetme korkusu ile yaşayan lafını esirgemeyen sevgi arsızı bir kızdır. Sakin ve monoton kasaba günleri genç ve yakışıklı yeni fener bekçisinin hayatına girmesi ile bir anda değişir ve kafasına koyduğunu yapmayı bir şekilde beceren Elif kısa sürede Yılmaz’ı kendisiyle evlenmeye ikna eder. Birkaç başarısız hamileliğin ardından karnındaki bebeğin de ölü doğduğu gecenin sabahında karaya vurmuş kayıktan bir bebeğin çıkması Elif’in mucizelere olana inancını iyice pekiştirir. Başkasına ait olan bu bebeği kendi oğlu olarak bağrına basıp bu durumu Yılmaz’a da bir şekilde kabul ettirmeyi başarır. Elif, en çaresiz anında çıka gelen bu bebeği Yılmaz da dahil hiç kimsenin elinden almasına izin vermezken, genç kadın sevdiklerini kaybetmemek uğruna herşeyi göze alacağı bir savaş verecektir.
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