Bir Umut Yeter'in Derya'sı Esra Bilgiç Töre kimdir?
Diriliş Ertuğrul dizisiyle yıldızı parlayan Esra Bilgiç Töre, yeni projesiyle gündeme geldi. Tarihi dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Esra Bilgiç Töre, Bir Umut Yeter dizisinin kadrosuna transfer oldu. Peki, Derya Akar Hecehan’ı canlandıracak olan Esra Bilgiç Töre kimdir?
Aslen Ankaralı olan Esra Bilgiç Töre, 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde iki sene okuduktan sonra Bilkent Uluslararası İlişkiler’i kazandı. Eğitimine bu bölümde devam ediyor. Arkadaşlarımın ve ailemin desteğiyle bir cast ajansına kayıt oldu. 1 sene küçük eğitimlerle kamera önüne alışmaya çalıştı. 21 yaşında ilk işimin teklifini aldı. Böylece İstanbul macerası başladı.
Oyunculuk kariyerine üniversite mezuniyetinden sonra başlayan Bilgiç'in kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrolünü Engin Altan Düzyatan ile paylaştığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir. Burada Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun olarak rol almaktadir.
21 Ekim 2017 tarihinde Esra Bilgiç ile Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre dünya evine girdi. Nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı, nikah şahitleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman oldu.
DERYA KARAKTERİ
Birbirinin kaderinde olan insanları durmadan kesiştiren hayatı anlatacağız. Derya’nın babası, iki kız kardeşi ve manevi abisiyle çok güzel bir hayatı var. Derken İstanbul’da bir aşiretin oğluna âşık oluyor ve babası karşı çıksa da onunla evleniyor. Aradaki buzları eritmek amacıyla Köyceğiz’e döndüğü gece çok kötü bir olay yaşanıyor. Çocuğu ve eşinin ölüm haberini alıyor. Bu inanılmaz zor bir sürecin, aynı zamanda yeni bir umudun başlangıcı oluyor.
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