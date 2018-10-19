Bir Umut Yeter'in 4. bölümünde Elif gerçeği kabullenmiyor!
Kanal D'nin iddialı dizisi Bir Umut Yeter 20 Ekim Cumartesi akşamı 4. yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde Elif'in Yılmaz'dan öğrendiği gerçeği kabullenemediği görülüyor. Bunun yanında yeni bölüm birbirinden heyecanlı olaylara sahne olacak. Peki, Bir Umut Yeter'in 4. bölümünde başka neler olacak? Fragmanda neler var?
Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı ve Serhat Tutumluer gibi sevilen isimlerin kadrosunda yer aldığı Bir Umut Yeter'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümü yine heyecan dolu olacak. Dizinin bu haftaki bölümünde Elif, oğullarının gerçek annesinin Derya olduğunu öğrendiğinde adeta şoke olur. İşte, Bir Umut Yeter 4. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Cumartesi akşamlarının en çok sevilen dizisi Bir Umut Yeter'in 20 Ekim'de yayınlanacak 4. bölümünde; Elif, beş yıl önce bir mucize eseri kıyıya vuran bir teknenin içinde bulup, ölü doğan bebeklerinin yerine koydukları oğullarının gerçek annesinin Derya olduğunu öğrendiğinde, gerçekleri kabul etmek istemez. Yılmaz vicdanıyla girdiği büyük savaşın yanında, Elif’in Umut’a olan hastalıklı tutkusu ve gerçekleri kabul etmeyen katı tutumu ile baş etmeye çalışmaktadır.
Kenan, Umut’un hayatta olduğunu anlatan Yılmaz’ın Derya’ya yazdığı isimsiz mektubu tüm ev halkından gizleyip kendi yöntemleri ile durumu yönetmeye çalışsa da işler hiç de istediği gibi gitmeyecek, Dilek’in oyunu ile Derya mektubu bulacaktır. Derya’nın mektubu bulmasıyla birlikte tüm dengeler bir anda değişir. Derya hayatta olduğunu öğrendiği oğlunun peşine düşerken Elif’in ise Umut’u kimseyle paylaşmaya niyeti yoktur.
Bir Umut Yeter yeni bölümüyle 20 Ekim Cumartesi 20.00’de Kanal D'de...
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