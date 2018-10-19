“Bir Umut Yeter”de kim ne giydi?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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19.10.2018 - 12:43, Son Güncelleme:

“Bir Umut Yeter”de kim ne giydi?

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“Bir Umut Yeter”de kim ne giydi?

Başrollerini Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı’nın paylaştığı “Bir Umut Yeter”de bu hafta hangi karakter nereden giyindi?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi “Bir Umut Yeter”de bu hafta basit ama etkili seçimler izledik.

“Bir Umut Yeter”de kim ne giydi

Derya karakterinin bu sahnede giydiği siyah çiçekli, V yaka elbisesi Batik.

“Bir Umut Yeter”de kim ne giydi

Yağmur Özbasmacı Mermer’in canlandırdığı Dilek’in bu sahnedeki kolsuz beyaz bluzu adL.

“Bir Umut Yeter”de kim ne giydi

Dilek’in V yaka kolsuz, mavi elbisesi Setre.

“Bir Umut Yeter”de kim ne giydi

Dilek’in bu sahnedeki kolyesi ise So Chic.

“Bir Umut Yeter”de kim ne giydi

Dilek’in V yakalı siyah beyaz tulumu bu sezonun gözdelerinden. Hem gündüz hem gece şıklığını tamamlayabilecek olan bu tulum adL.

“Bir Umut Yeter”de kim ne giydi

Dizide Elif karakterini canlandıran Hazal Subaşı’nın seçimlerine bakalım. Elif’in bu sahnede giydiği belden kuşaklı mavi elbisesi Kinzi.

“Bir Umut Yeter”de kim ne giydi

Elif’in V yakalı kırmızı, desenli elbisesi adL.

“Bir Umut Yeter”de kim ne giydi

Elif’in desenli gömleği Mavi.

“Bir Umut Yeter”de kim ne giydi

Elif’in mavi omuzları açık desenli elbisesi adL. Elif bu elbisenin boyun kısmını daha farklı şekilde kullanmış.

“Bir Umut Yeter”de kim ne giydi

Elif’in bu sahnedeki V yakalı, yarım kol elbisesi Batik. Yılmaz’ın ise (Tolgahan Sayışman) siyah gömleği Koton.

“Bir Umut Yeter”de kim ne giydi

Yılmaz’ın bu sahnedeki gömleği ise Loft.

 

 

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