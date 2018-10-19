“Bir Umut Yeter”de kim ne giydi?
Başrollerini Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı’nın paylaştığı “Bir Umut Yeter”de bu hafta hangi karakter nereden giyindi?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi “Bir Umut Yeter”de bu hafta basit ama etkili seçimler izledik.
Derya karakterinin bu sahnede giydiği siyah çiçekli, V yaka elbisesi Batik.
Yağmur Özbasmacı Mermer’in canlandırdığı Dilek’in bu sahnedeki kolsuz beyaz bluzu adL.
Dilek’in V yaka kolsuz, mavi elbisesi Setre.
Dilek’in bu sahnedeki kolyesi ise So Chic.
Dilek’in V yakalı siyah beyaz tulumu bu sezonun gözdelerinden. Hem gündüz hem gece şıklığını tamamlayabilecek olan bu tulum adL.
Dizide Elif karakterini canlandıran Hazal Subaşı’nın seçimlerine bakalım. Elif’in bu sahnede giydiği belden kuşaklı mavi elbisesi Kinzi.
Elif’in V yakalı kırmızı, desenli elbisesi adL.
Elif’in desenli gömleği Mavi.
Elif’in mavi omuzları açık desenli elbisesi adL. Elif bu elbisenin boyun kısmını daha farklı şekilde kullanmış.
Elif’in bu sahnedeki V yakalı, yarım kol elbisesi Batik. Yılmaz’ın ise (Tolgahan Sayışman) siyah gömleği Koton.
Yılmaz’ın bu sahnedeki gömleği ise Loft.
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