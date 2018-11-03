Bir Umut Yeter yeni bölüm ne zaman? İşte fragman
Bir Umut Yeter dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusu diziseverler tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Bir Umut Yeter dizisinin yeni bölümü bu hafta pazartesi akşamı ekranlara gelecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Derya, Yılmaz'ın yazdığı mektubu bulduktan sonra babasından hesap sormaya gidiyor. İşte, Bir Umut Yeter dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Bir Umut Yeter dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yılmaz, vicdanına fazla dayanamıyor ve çocuğunun yaşadığını Derya'ya söylüyor. İşte, Bir Umut Yeter dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Derya, Yılmaz'ın yazdığı mektubu bulduktan sonra babasından hesap sormaya gidiyor. Baba-kız arasında şiddetli bir tartışma yaşanıyor. Derya bu saatten sonra yıllar önce kaybettiği çocuğunu bulabilmek için harekete geçiyor.
Yılmaz ve Elif arasında ise, Umut için büyük tartışma yaşanıyor. Yılmaz, annesine gerçeklerin söylenmesi gerektiğini savunuyor. Elif ise, Umut'tan vazgeçmeyi düşünmüyor.
Yılmaz sonunda vicdanı ile başbaşa kalıyor. Konağa giderek Derya'ya çocuğunun sağlıklı ve yaşadığını anlatmaya başlıyor!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle