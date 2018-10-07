Bir Umut Yeter yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Umut Yeter dizisinin yeni bölüm fragmanı için sorgulamalar başladı. Yılmaz ve Derya’nın sık sık karşı karşıya geldiği Bir Umut Yeter son bölüm finali kafalarda soru işareti bıraktı. Yılmaz’ın yazdığı notun Derya’ya ulaşıp ulaşmayacağını merak eden izleyiciler, fragmanla ipucu edinmek istiyor. Peki, Bir Umut Yeter yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Umut Yeter dizisi dün akşam 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayın gününde değişikliğe giden Bir Umut Yeter’in son bölümünde sürprizlerle dolu gelişmeler vardı. Özellikle Derya’nın Umut’u son anda ezilmekten kurtulduğu anlar ekrana kilitledi. Son bölüm finaline ise Yılmaz’ın Derya’ya yazdığı not damga vurdu.
Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
Umut’un gerçek annesinin Derya olduğunu anlayan Yılmaz, seneler önce Elif’in ısrarları ile kurdukları yalan dünyayla yüzleşti. Çaresizce işin içinden çıkmaya çalışırken kader ise Yılmaz ile Derya’yı sürekli karşı karşıya getiriyordu. Köyceğiz Limanı’nın işletmecisi iş adamı Kenan Akar’ın cazip iş teklifini sırf Umut’un ıssız adadaki yalnızlığını dindirmek için kabul eden Yılmaz, Derya’nın yeni patronunun kızı olduğunu öğrenmesi ile bir kez şok yaşadı.
Derya’nın küçük kız kardeşi Damla’nın üniversiteden mezun olup İstanbul’dan Köyceğiz’e gelmesi Akar Ailesi’ne yepyeni bir hareket getirdi. Senelerdir içe kapanık bir hayat süren Derya, Damla’nın ısrarlarına dayanamaz ve bir fotoğraf sergisi açmaya karar verdi. Köy meydanında açılan bu sergi Elif, Yılmaz, Derya ve Umut’un bir araya gelmesine neden olurken Yılmaz’ın da hayati bir karar verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle