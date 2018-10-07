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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
07.10.2018 - 09:19, Son Güncelleme:

Bir Umut Yeter yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Bir Umut Yeter yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Umut Yeter dizisinin yeni bölüm fragmanı için sorgulamalar başladı. Yılmaz ve Derya’nın sık sık karşı karşıya geldiği Bir Umut Yeter son bölüm finali kafalarda soru işareti bıraktı. Yılmaz’ın yazdığı notun Derya’ya ulaşıp ulaşmayacağını merak eden izleyiciler, fragmanla ipucu edinmek istiyor. Peki, Bir Umut Yeter yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Umut Yeter dizisi dün akşam 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayın gününde değişikliğe giden Bir Umut Yeter’in son bölümünde sürprizlerle dolu gelişmeler vardı. Özellikle Derya’nın Umut’u son anda ezilmekten kurtulduğu anlar ekrana kilitledi. Son bölüm finaline ise Yılmaz’ın Derya’ya yazdığı not damga vurdu.

Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

Umut’un gerçek annesinin Derya olduğunu anlayan Yılmaz, seneler önce Elif’in ısrarları ile kurdukları yalan dünyayla yüzleşti. Çaresizce işin içinden çıkmaya çalışırken kader ise Yılmaz ile Derya’yı sürekli karşı karşıya getiriyordu. Köyceğiz Limanı’nın işletmecisi iş adamı Kenan Akar’ın cazip iş teklifini sırf Umut’un ıssız adadaki yalnızlığını dindirmek için kabul eden Yılmaz, Derya’nın yeni patronunun kızı olduğunu öğrenmesi ile bir kez şok yaşadı.

Derya’nın küçük kız kardeşi Damla’nın üniversiteden mezun olup İstanbul’dan Köyceğiz’e gelmesi Akar Ailesi’ne yepyeni bir hareket getirdi. Senelerdir içe kapanık bir hayat süren Derya, Damla’nın ısrarlarına dayanamaz ve bir fotoğraf sergisi açmaya karar verdi. Köy meydanında açılan bu sergi Elif, Yılmaz, Derya ve Umut’un bir araya gelmesine neden olurken Yılmaz’ın da hayati bir karar verdi.

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