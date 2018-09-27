Bir Umut Yeter oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor!

Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı gibi isimlerin yer alacağı Bir Umut Yeter oyuncuları arasında, Serhat Tutumluer, Cem Uçan, Feyza Civelek gibi isimler de yer alacak. İşte, Bir Umut Yeter oyuncu kadrosu ve genel konusu hakkında bazı bilgiler

BİR UMUT YETER OYUNCULARI

TOLGAHAN SAYIŞMAN (YILMAZ KARABEY)

Hakkari’de 6 askerini şehit vermiş, kendisi de vurulmasına ve ölümcül yaralar almasına rağmen hayata bir şekilde tutunmuş onurlu, vicdanlı ve hakkaniyetli bir gazi! İnsanlardan uzak, sade, sakin ve huzurlu bir hayat isteği onu kimsenin yaşamadığı ücra bir adadaki deniz fenerinin bekçisi olmaya kadar götürür. Fenerin bulunduğu kasabada yaşayan Elif’le tanışıp kısa sürede evlenmeye karar veren Yılmaz’ın fırtınalı bir gecede karaya vuran bir kayıktan çıkan bebeği evlat diye bağrına basmasıyla gelişen olaylar, hayatının kalan bölümünü kurşun yarası kadar acı veren bir vicdan muhasebesiyle geçirmesine neden olur.

ESRA BİLGİÇ TÖRE (DERYA AKAR)

Küçük yaşta annesini kaybeden, varlıklı bir ailede babası tarafından büyütülen Derya, konservatuarın sinema bölümünde okurken tanıştığı Doğulu bir aşiretin oğluna aşık olur. Babasının bu ilişkiyi onaylamaması Derya’yı durdurmaz ve tüm ailesini karşısına almak pahasına aşkının peşinden giderek Toprak’la evlenir. Oğulları Deniz’in doğumundan kısa süre sonra, Toprak’la birlikte başta babası ve özlemini çektiği ailesi ile olan ilişkisini düzeltip buzları eritmek üzere yaşadığı kasabaya gider. Ancak hiç beklenmedik bir gelişme, oğlu ile sevdiği adamın fırtınalı bir gecede denizde kaybolmasına neden olur. Evlat acısı içinde yanan acılı anne yıllar sonra ölen oğlunun yaşadığını öğrenecek ancak bu sefer de öz oğluna kendini anne olarak kabul ettirme çabası içinde savrulacaktır.

HAZAL SUBAŞI (ELİF KARABEY)

Küçük bir kasabada küçük mutluluklar ile büyüyen uyanık ve akıllı Elif, abisinin güneydoğuda şehit düşmesi ile sevdiklerine hastalıklı ölçüde düşkün, onları kaybetme korkusu ile yaşayan lafını esirgemeyen sevgi arsızı bir kızdır. Sakin ve monoton kasaba günleri genç ve yakışıklı yeni fener bekçisinin hayatına girmesi ile bir anda değişir ve kafasına koyduğunu yapmayı bir şekilde beceren Elif kısa sürede Yılmaz’ı kendisiyle evlenmeye ikna eder. Birkaç başarısız hamileliğin ardından karnındaki bebeğin de ölü doğduğu gecenin sabahında karaya vurmuş kayıktan bir bebeğin çıkması Elif’in mucizelere olana inancını iyice pekiştirir. Başkasına ait olan bu bebeği kendi oğlu olarak bağrına basıp bu durumu Yılmaz’a da bir şekilde kabul ettirmeyi başarır. Elif, en çaresiz anında çıka gelen bu bebeği Yılmaz da dahil hiç kimsenin elinden almasına izin vermezken, genç kadın sevdiklerini kaybetmemek uğruna herşeyi göze alacağı bir savaş verecektir.

SERHAT TUTUMLUER (KENAN AKAR)

Bölgenin ileri gelen zenginlerinden olan Kenan otoriter, disiplinli ve kontrolcü kişiliği ile dikkat çeken başarılı bir iş adamıdır. Gençlik ateşi çok erken yaşta evlilik dışı bir kız babası olmasına neden olmuş, daha sonra aşık olup evlendiği karısı bu istenmeyen bebeği de kendi iki kızından ayırmadan büyütmüş, ancak yakalandığı MS hastalığından kurtulamayıp genç yaşta Kenan’ı üç kızıyla yapayalnız bırakmıştır. Kenan bu kayıp ile kendisini hayata ve ilişkilere kapatmış bir daha asla evlenmemeye karar verip kendini üç kızını yetiştirmeye ve işlerine adamıştır. Ortanca kızının tasvip etmediği bir evlilik yapması ile gelişen trajik olaylar,

Kenan’ın damadı ile torununun ölümünden kendini sorumlu tutmasına ve derin bir vicdan azabı yaşamasına neden olur. Duygusal anlamda en zayıf olduğu anda karşısına çıkan kızının en yakın arkadaşı Serap’a aşık olması Kenan’ı tekrar yaşama döndürürken, bu durum çevresindeki herkesle olan ilişkisini bir anda başka yerlere savurur .

CEM UÇAN (TANER ÇELİKBAŞ)

Küçük yaşta Kenan’ın himayesine aldığı Taner, sadece Kenan’ın sağ kolu değil aynı zamanda evin oğlu gibidir. Derya’ya aşık olsa da hislerini bir türlü açıklama cesareti gözteremeden Derya başkasına aşık olup evlenir. Sevdiği kadını başkasına kaptırmanın hırsıyla gözü iyice kararan ve her türlü kötülüğü göze alan Taner yaptığı bir oyun neticesinde Toprak ve Deniz’ in denizde kaybolmasını sağlar. Ancak ilahi adalet ona en büyük cezayı verir ve hiç sevmediği Dilek ile mecburen evlenmek zorunda kalır. Yılmaz’ın Derya’nın hayatına girmesiyle birlikte Derya takıntısı yeniden alevlenirken, bu defa Yılmaz’ı ortadan kaldırmak için harekete geçecektir.

YAĞMUR ÖZBASMACI MERMER (DİLEK AKAR)

Dilek, Kenan’ın evlilik dışı ama nüfusuna aldığı hırçın, fevri ve küstah tavırlarıyla herkese kök söktüren en büyük kızıdır. Küçük iki kız kardeşinin kendisinden uzak tavırları Dilek’in kenara itilmiş istenmeyen çocuk psikolojisini iyice beslemektedir. Genç kızlığından itibaren hayran olduğu Kenan’ın sağ kolu Taner’ le yaşadığı bir gecelik kaçamaktan hamile kalınca bu hatayı bir fırsata çevirmekte gecikmez. Ancak yaptığı evlilikte aradığı mutlululuğu ve özlediği sevgiyi bulamaması, üstelik kocasının kız kardeşine aşık olduğunu anlaması ile, etrafına karşı çok daha sert ve entrikacı bir tutum sergileyemeye başlar.

FEYZA CİVELEK (DAMLA AKAR)

Akar ailesinin en küçük, şımarık, sorumsuz ve hercai üyesi Damla, annesini çok küçük yaşta kaybetmiş olmasına rağmen babası ve ablaları sayesinde sevgi içinde büyümüştür. Ablası Derya’nın başına gelen trajik olaylardan sonra, başta babası olmak üzere tüm ailenin ilgisinin Derya’ya kayması onu yalnız hissettirmiş ve lise öğretmenine aşık olmuştur. Olay iyice büyüyüp tüm kasabanın diline düştüğü anda ise devreye Taner girip bir şekilde adamı Damla’ nın etrafından uzaklaştırmayı becerir. Tüm kasaba ve lise arkadaşlarının diline düşen Damla çareyi bir an önce üniversite için İstanbul’a kapak atmakta bulur ve yaşadıklarının acısını hayattan çıkarır. Okuldan mezun olduktan sonra babasının zoruyla kasabaya dönmek ve sahip oldukları otelde çalışmak zorunda kalan Damla’ nın yeni ilgi alanı ise Kenan’ın sahip olduğu limanda çalışan yakışıklı Arda’dır.