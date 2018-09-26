Bir Umut Yeter dizisinin ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte fragman
Kanal D’nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Bir Umut Yeter, izleyici karşısına çıkmak için geri sayımda. Perşembe akşamı ekran hayatına başlayacak olan dizi, etkileyici hikâyesi ve güçlü kadrosuyla oldukça iddialı. Peki, Bir Umut Yeter dizisinin ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte dizinin konusu.
Başrollerinde; Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı'nın yer aldığı Bir Umut Yeter, yarın akşam Kanal D'de başlıyor! Yılmaz’ın vicdan muhasebesi…Tolgahan Sayışman’ın hayat vereceği "Yılmaz Karabey", askerlikten malulen emekli olup Köyceğiz’de bir deniz fenerini kendine sığınak olarak seçmiştir. Hazal Subaşı’nın canlandıracağı Elif karakteriyle evlenecek olan Yılmaz Karabey, yeni doğmuş bir bebeğin davetsiz misafir olarak karşılarına çıkmasıyla vicdan muhasebesine başlayacak.
DİZİNİN HİKAYESİ
Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor olsa da, kısa sürede yanıldığını anlayacaktır.
Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz Köyceğiz’de tanıştığı Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki kısa sürede Elif’in de ısrarı ile iki genç evlenmeye karar verirler. Zaman içinde Elif’in peş peşe yaptığı düşükler evliliklerini sarssa da, hiç beklemedikleri bir zamanda mucizevi şekilde yeni doğmuş bir bebeğin girmesiyle hayatları ters yüz olacaktır.
Elif, bebeği Allah tarafından gönderilmiş bir hediye olarak görürken, Yılmaz bunun yanlış olduğunu biliyordur. Elif’in bebeği bağrına evlat diye basmasıyla birlikte, yıllar boyu sürecek vicdan azabı da başlamıştır artık...
Bir Umut Yeter, Yılmaz’ın vicdan muhasebesi içinde doğru yolu bulma çabası, Elif’in dağılmaması için tutkuyla çabaladığı ailesine olan aşırı düşkünlüğü, evlat acısı ve özlemi içinde hayata tutunmaya çalışan acılı Derya’nın dramını anlatıyor.
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