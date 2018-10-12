Bir Umut Yeter 3. bölüm fragmanında Derya'yı büyük bir sınav bekliyor
Bir Umut Yeter dizisi yayınlanan 3. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yılmaz, gerçekleri Elif'e anlatır ve olayların seyri değişir. İşte, Bir Umut Yeter dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Bir Umut Yeter dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde eski sırlar ortaya çıkıyor; Derya'yı büyük bir sınav bekliyor. İşte, Bir Umut Yeter dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Derya, açtığı fotoğraf sergisi ile matem kokan hayatından az da olsa uzaklaşırken bu durum tüm aile tarafından mutlulukla karşılanır. Yılmaz’ın, Umut’u gerçek annesinden koparması nedeniyle yaşadığı vicdan azabı ise tüm hayatını etkilemeye devam etmektedir.
Yılmaz’ın Derya’ya yazdığı isimsiz mektup, Derya’dan önce Kenan’ın eline geçince, Kenan kızını koruma içgüdüsüyle tüm imkanlarını seferber eder. Kader ise Yılmaz ile Derya’yı yine karşı karşıya getirmiş ve bu karşılaşmada Derya’nın kaybettiği oğlu ve yaşantısıyla ilgili yaptığı samimi itiraflar Yılmaz’ı derinden etkilemiştir.
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