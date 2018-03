Bir Mucize Olsun'un yayın tarihi belli oldu | Bir Mucize Olsun dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu

Merakla beklenen Bir Mucize Olsun için geri sayım başladı. Kadrosundaki başarılı isimler ve sürükleyici hikayesi ile merakla beklenen Bir Mucize Olsun dizinin ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün yaptığı, Bir Mucize Olsun adlı yeni dizisinin konusu ve yayın tarihi merak ediliyor. İşte, Bir Mucize Olsun dizisinin ekranlara geleceği tarih, oyuncu kadrosu ve konusu hakkında merak edilen her şey…

BİR MUCİZE OLSUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımcılığını Pastel Film adına Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün yaptığı, yönetmenliğini Hamdi Alkan ve Ozan Uzunoğlu’nun üstlendiği, senaryosunu Can Sinan’ın kaleme aldığı ve kadrosunda birçok usta ismin yer aldığı "Bir Mucize Olsun" dizisi, 6 Nisan Cuma günü ilk bölümüyle FOX izleyicisiyle buluşacak.

BİR MUCİZE OLSUN DİZİSİNİN KONUSU

6 Nisan Cuma günü izleyici ile buluşacak ve merakla beklenen dizinin konusu şöyle; Çukurdere’nin çamurlu sokaklarında büyüyen Damla onu yetiştiren Maksude’nin yanında evlatlık gibi değil hizmetçi gibi bir yaşam sürmektedir. Sefalet ve umutsuzluk içinde geçen günlerden bir gün kapılarını Yiğit adında genç bir avukat çalar. Gerçek anne babasının kim olduğunu bilmeyen Damla’ya dedesinin ülkenin sayılı zenginlerinden biri olan Azim Sancaktar olduğunu ve ona yeni bir hayat vermek istediğini söyler. Yiğit getirdiği haberle Damla’ya zorluklarla dolu bambaşka bir dünyanın kapılarını açmakla kalmayacak ona aşık da olacaktır.

BİR MUCİZE OLSUN 1. BÖLÜM FRAGMANI

BİR MUCİZE OLSUN OYUNCULARI

Bir Mucize Olsun'da televizyon dünyasının başarılı isimlerinden Furkan Palalı, Su Kutlu, Cihan Ünal, Ahu Sungur, Ayşegül Günay, Meral Çetinkaya, Murat Daltaban, Bala Atabek, Anıl İlter, Rıdvan Aybars Düzey, Dilhan Aras, Elif Gizem Aykul, Oral Özer, Rozet Hubeş, Funda Eskioğlu, Tahsin Lale, Bulut Akkale, Cansu Kurgun, Sekvan Serinkaya, Fahri Öztezcan, Binnaz Ekren, Elif Akdemir, Halil Demir, Poyraz Saygılı, Anıl Yıldız, Ebru Emre gibi isimler yer alıyor.

FURKAN PALALI KİMDİR?

27 Ekim 1986 tarihinde Konya'da dünyaya gelen Furkan Palalı, oyunculuk ve mankenlik yapmaktadır. Adını, 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle duyulan Furkan Palalı, 2010'dan beri yer aldığı birçok ulusal ve uluslararası defilede ve yine 2010 yılında Tuncay Özinel tiyatrosunda başlayan oyunculuk kariyeriyle, tiyatro oyuncusu olarak Best Model of Turkey seçilen ilk manken olmuştur.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini memleketi Konya'da tamamlayan Furkan Pala, üniversite öğrenimini Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamladı. Pala, Ankara'da kaldığı süre boyuncu yaratıcı drama eğitimi, tiyatro oyunculuğu eğitimi ve karakter oyunculuğu eğitimleri de aldı. Furkan Pala yüksek lisans eğitimini de Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde aldı.

Mankenlik ve oyunculuğun yanın da basketbola da ilgisi olan Furkan Pala, Konya'da okuduğu sıralarda o sıralar Türkiye Basketbol Birinci Liginde mücadele eden Konyaspor'un altyapısında basketbol kariyerine başlayan başladı. Aynı kulüpte 7 yıl top koşturduktan sonra 2000 yılında Tofaş kulübü Konya şubesine transfer oldu. Burada da 2 yıl süren başarılı mücadelesinden sonra üniversite kariyerine devam etmek amacıyla basketbola veda etti.

Furkan Palalı üniversite dönemi boyunca bir arkadaşının vasıtasıyla okul döneminde kayıt olduğu Ankara merkezli bir ajansta modellik kariyerine başlamıştır. Üniversite'den mezun olduktan sonra da İstanbul'dan gelen teklifleri değerlendirmiş ve çeşitli organizasyonlarda yer alan ve birçok defile ve katalog çekimi yapmıştır. 2011 Best Model of Turkey manken yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı. Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Palalı, artık uluslararası camiada da tanınan bir isim oldu.

2012 yılında yayınlanan "Hayat Devam Ediyor" adlı dizide "Giray" karakterini canlandıran Furkan Pala, böylece dizi sektörüne de adım atmış oldu. Palalı Osman Sınav'ın yönettiği ve TRT 1'de yayınlanan Kızılelma dizisinde Millî İstihbarat Teşkilatı elemanı Murad Altay'ı canlandırmıştır. 2016'da vizyona girmiş olan "Somuncu Baba Aşkın Sırrı" isimli sinema filminde de başrol oynayan Furkan Pala yine aynı yıl ekranlara gelen No 309 dizisinde başrol olarak yer almıştır.

Ünlü oyuncu son olarak, FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan, Bir Mucize Olsun adlı dizide rol almıştır.

SU KUTLU KİMDİR?

1 Ocak 1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Su Kutlu Hayatımın Rolü, Ali Ayşe'yi Seviyor, Çalıkuşu, Güzel Köylü ve Arkadaşlar İyidir dizilerinde rol almıştır. Güzel oyuncu son olarak FOX TV'de ekranlara gelen Bir Mucize Olsun dizisinde rol almaktadır.

CİHAN ÜNAL KİMDİR?

22 Ocak 1946 tarihinde Kastamonu'da dünyaya gelen Cihan Ünal, İlkokulu Tosya ve Kırıkkale’de okudu. Ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulu ve Liseyi Kurtuluş Lisesinde bitirdikten sonra; 1960-1964 Ortaokul ve Lise Döneminde, Ankara Radyosu Çocuk Kulübünde, Ankara Radyosu Eğitim Programlarında, Ankara Radyosu “Radyo Tiyatrosu” programlarında ve Ankara Radyosu “Arkası Yarın” programlarında çalıştı.

Yine aynı yıllarda çocuk tiyatrosu ve özel tiyatrolarda amatör olarak oyunculuk yaptı. 1962 yılında Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katıldı. Ardından aynı kurumda oyunculuk yaptı. Nüzhet Şenbay, Nurettin Sevin, Suat Taşer, Haldun Marlalı ve Mahir Canova'dan eğitim aldı. Ayrıca Suat Taşer’in yönettiği “Öteye Doğru” adlı oyunda başrolde oynadı. 1963-1964 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde görev aldı. 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarına girdi.

1969'da Konsevatuvarın Tiyatro Bölümü yüksek kısmından mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. İlk defa 1971 yılında "Damdaki Kemancı" filminde oynadı. İkinci defa oynadığı sinema filmi ilk Türk korku klasiklerinden olan "Şeytan" oldu. 1971-1973 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünde Cüneyt Gökçer’in asistanlığını yaptı. 1973 - 1982 yıllarında yine aynı okulda öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girdi.

1992 British Council ve Royal Shakespeare Company’nin davetlisi olarak Stratford’da ses ve nefes seminerlerine katıldı. 1997'de özel bir diksiyon ve spikerlik kursunda öğretmenlik yaptı. 1999 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde oyunculuk ve diksiyon derslerine girdi. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda diksiyon, mimik, rol ve sahne dersleri verdi. 2001'de aynı yerde Tiyatro Anasanat Dalı Başkanı oldu.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hepşen Akar'ın kardeşi olan Cihan Ünal, ilk evliliğini manken Sabiha Tarhan ile yaptı. Bu evlilikten Irmak adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini ise Mine filminin setinde tanışıp aşık olduğu Türkân Şoray ile yaptı. Bu evlilikten Yağmur adında bir kızı daha oldu.

Ünlü oyuncu kariyeri boyuncu birçok sinema filmi, dizi projesi ve tiyato oyununda yer aldı, son olarak FOX TV'de yayınlanan Bir Mucize Olsun, adlı dizide yer almaktadır.

ÖDÜLLERİ

1972 - 4. Murat ve Becket rolleriyle Ankara Sanatseverler Derneği En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

1973 - Fatih rolüyle Ankara Gazeteciler Cemiyeti En İyi Aktör Ödülü.

1985 - Hürriyet Gazetesi - Altın Kelebek, Sinemada En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

1997 - Aktör Kean rolüyle Avni Dilligil En iyi Aktör Ödülü.

1998 - Sadri Alışık Ödülleri En iyi Erkek oyuncu Ödülü.Sanat’taki (Art) rolüyle.

2000 - Türk Dil Kurumu Özel Ödülü.

2003 - 2004 Akademik yılı Hacettepe Üniversitesi “Sanat Ödülü”

AHU SUNGUR KİMDİR?

1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ahu Sungur Adını Feriha Koydum, Mandıra Filozofu ve O Hayat Benim gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle tanınmaktadır. Kendisi gibi oyuncu olan Suat Sungur ile evlidir ve Ege adında bir oğlu vardır.

Hukukçu bir ailede dünyaya gelen Ahu Sungur, Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü mezunudur. Okuldan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya, Tiyatro Çisenti ve Tiyatro Kedi’de çeşitli oyunlarda yer alan Ahu Sungur, Hakan Yılmaz ve Janset‘in başrollerinde oynadığı "Ayrılsak da Beraberiz" adlı dizide Necmi Yapıcı, Belma Canciğer, Simge Selçuk, Tuluğ Çizgen, Selahattin Taşdöğen, Ayşe Tolga, Suzan Aksoy, Tahsin Taşkın, Ferdi Atuner, Bülent Çarıkçı, Eylem Şenkal, Gözde Kansu ile beraber rol almıştır.

202 yılında ünlü oyuncu Suat Sungur'la hayatını birleştiren Ahu Sungur'un bu evlilikten Ege adını verdikleri bir çocukları olmuştur. 2014 yılında yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı‘nın yaptığı "Mandıra Filozofo" adlı komedi filminde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel gibi ünlü isimlerle birlikte ol almıştır. Ahu Sungur son olarak, senaryosunu Can Sinan'ın yazdığı ve Hamdi Alkan‘ın yönetmenliğini yaptığı, Bir Mucize Olsun adlı dizide rol almaktadır.

AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?

9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Bugüne kadar birçok sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol almıştır.

MERAL ÇETİNKAYA KİMDİR?

1945 yılında Bursa'da dünyaya gelen Meral Çetinkaya, Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda çalışmıştır. Aynı zamanda 1992'de ölen Yavuzer Çetinkaya'nın eşi olan Meral Çetinkaya, Bizimkiler dizisinde "Ayla Hanım" ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki "Hasefe Akarsu" karakterleriyle tanınmıştır.

MURAT DALTABAN KİMDİR?

Murat Daltaban, 1966 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği'nde 6 yıl okuduktan sonra 3'üncü sınıf ikinci sömestrde burayı bırakıtı. Daha sonra da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan 1992 yılında mezun oldu. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalıştı.

1999'da Salkım Hanımın Taneleri filmindeki rolüyle tanınmış ve ardından birçok film dizi projesinde yer almıştır. 2005 yılında "Hırsız Polis" dizisinde hırsız Mavi'nin sorunlu ağabeyi Ali Rıza'yı oynadı. Bu rolle geniş kitlelerce tanındı.

BALA ATABEK KİMDİR?

1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bala Atabek, 2006 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 2005 yılında Bikem Ekberzade'nin ortaya koyduğu 111 Kadın Fotoğrafçı projesinde çalışmış ve kadın sığınakları için üç fotoğraf karesini bağışlamıştır. 2007 yılında KargArt'ta kendi yönettiği oyun olan Dario Fo'nun Kadınları'nı Uluslararası Af Örgütü yararına sahnelemiştir. Atabek'in kamerayla tanışması Benim Annem Bir Melek adlı dizideki Hasıla rolüyle olmuştur. Daha sonrasında ikinci dizi çalışması olan ve yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün yaptığı Elde Var Hayat adlı dizide Gonca adlı karakteri oynamıştır.

2016 yılının şubat ayında yayına giren Çifte Saadet adlı komedi dizisinde Fikret Kuşkan, Dolunay Soysert ve Şebnem Bozoklu ile Fox Tv ekranlarında Mürüvvet karakterini canlandırmıştır. Ardından ilk romanı İşte Güneş Geliyor' u mart 2016 yılında Zeplin Yayınlarından çıkardı. Kitabın ismi ise The Beatles grubunun Here Comes the Sun adlı şarkısından esinlenerek oluşturuldu. Atabek bu ilk romanında, müzik ile yazıyı birbirine harmanlayarak edebiyat dünyasında yetenekli genç bir kadın yazar olarak yerini sağlamlaştırdı. 2016 Eylülde vizyona giren Tutmayın Beni adlı komedi filminde oynadığı kadın kahraman başrolü ile komedi severlerin sevgisini kazandı.

ANIL İLTER KİMDİR?

1981 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. Anıl İlter, Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Bir dönem profesyonel futbol oynamıştır. İlerleyen yıllarda sunuculuk ve oyunculuğa yönelmiştir. İlter, önceleri reklam filminde oynamıştır. Kuşdili oyunculuk merkezinden oyunculuk eğitimi almıştır. Ece dizisi için MedYapım tarafından ilk profesyonel oyunculuk teklifi gelmiştir. 2010 yılında Sedat karakteri ile Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisine dahil olmuştur 2012 yılına kadar bu rolü üstlenmiştir.

Kahireli Palas, Kavak Yelleri, Gece Gündüz, Ölümsüz Kahramanlar dizilerinde rol almıştır. 2014 yılında Üç Arkadaş dizisinde Mahir Türkmen karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Kızıl Elma dizisinde rol almıştır. 2010 yılında Bir Avuç Deniz ve 2015 yılında Köstebekgiller: Perili Orman filmlerinde rol almıştır. 2015 yılında Kara Ekmek adlı dizide "Ali" karakterini canlandırmıştır.

RIDVAN AYBARS DÜZEY KİMDİR?

1986 yılında İzmir’de doğmuştur. Atölye Kraft’ta Oyunculuk Eğitimi alan Aybars Düzey, 2010 yılında sinema filmi ile oyunculuğa adım atmıştır. 2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisiyle televizyon dünyasına adım atmıştır. Maral, Kahireli Palas, Kanıt Ateş Üstünde dizilerinde rol almıştır. Fox Tv’de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem'de "Şehzade İbrahim" karakterini canlandırmıştır.

DİLHAN ARAS KİMDİR?

1990 yılında Ankara’da doğmuştur. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra; Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında Gölgeler sinema filminde rol alarak yaşamış; 2015 yılında ise Adı İnsan filminde rol almıştır.

ELİF GİZEM AYKUL KİMDİR?

1988 yılında Ankara'da doğan Elif Gizem Aykul, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümü mezunudur. Üniversite'nin tiyatro grubunda çeşitli oyunlarda yer aldı. 2012 yılında TRT-Belgesel'de sunuculuk yaptı. Milat dizisi ile televizyon dünyasına adım attı.

ORAL ÖZER KİMDİR?

1984 yılında Hatay’da doğmuştur. Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk bölümü eğitimi almıştır. Bir çok reklam’dada yer alan Oral Özer Duvar, Leylan, Ateşle Barut, Avrupa Yakası Arka Sıradakiler gibi dizilerde rol almıştır.

ROZET HUBEŞ KİMDİR?

1959 yılında İstanbul’da doğdu. Yahudi asıllı İstanbulludur. Lisede Fen Bölümünde okudu ve Lise yıllarında tiyatro faaliyetlerine katılmıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili Ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü de okudu.ilk olarak 1 yıl Şehir Tiyatroların çalışmıştır sonra Dormen Tiyatrosunda bir çocuk oyunu ardından Kenter Tiyatrosunda oynamıştır. 21 yıldır şehir tiyatrolarında çalışmaktadır. Ayrıca tiyatroculuk ve oyunculuğun yanında seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Afife Tiyatro Ödülleri, 2005, En iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Uçurtmayı Vurmasınlar filmi Rozet Hubeş için bir dönüm noktası olmuştur. Hayat Devam Ediyor Dizisinde büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Belgesellerde de oynamıştır.

FUNDA ESKİOĞLU KİMDİR?

Konya Akşehir'de doğdu. 1987 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İnadına Aşk, Araf Zamanı, Yol Arkadaşım, El Gibi, Arka Sıradakiler, Şöhret gibi dizilerde aldığı rollerle tanınmaktadır.

TAHSİN LALE KİMDİR?

1972 yılında Ağrı’da dünyaya geldi. Ailesinin görevi nedeniyle, 1974 yılından itibaren Konya’da yaşamaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminden sonra Selçuk Üniversitesi Turizm-Otelcilik Bölümü’nden mezun olup eğitim-öğretim hayatını tamamladı. Selçuk Üniversitesi’ne devam ettiği dönemde, Konya Devlet Tiyatroları’ndan 1991-1993 yılları arasında Tiyatro Oyunculuğu kursu aldı. Halen İstanbul’da yaşamakta olup; yönetmenlik, senaristlik, yazarlık, sinema-tv oyunculuğu yaparak hayatını idame ettirmektedir.

BULUT AKKALE KİMDİR?

Bulut Akkale 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Haliç Üniversitesi’nden mezun olan Bulut Akkale, hem reklam hem de dizi ve sinema filmlerinde boy göstermiştir. Kara Yılan, Kavak Yelleri, Melekler Adası gibi bilinen dizilerde yardımcı oyuncu olarak görev aldı.

CANSU KURGUN KİMDİR?

1988 İzmir doğumludur. 28 yaşında olan Cansu Kurgun çeşitli dizi projelerinde yer alarak filmlerde de rol almıştır. Cansu Kurgun oynadığı diziler şunlardır; Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Muhteşem Yüzyıl, İnsan Aldandı, İki Dünya Arasında, Nizama Adanmış Ruhlar, Kalp Hırsızı ve Yeter.

SEVKAN SERİNKAYA KİMDİR?

Mardin Nusaybin'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sinema ve Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Kariyeri boyunca çok sayıda film ve dizide yer aldı.

FAHRİ ÖZTEZCAN KİMDİR?

Yeditepe Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü mezunu oyuncu Fahri Öztezcan 1980 yılının Şubat ayında Bilecik’te dünyaya gelmiştir. Mavi Kelebekler, Aşkın Bedeli ve Diriliş Ertuğrul gibi projelerde rol almıştır. Diriliş Ertuğrul dizisinde İlyas Fakıh karakterini canlandırmıştır. Ayrıca müzik ilede ilgilenen Fahri Öztezcan’ın birde albümü vardır. Uzun yıllar gitar çalmıştır.

BİNNAZ EKREN KİMDİR?

1977 yılında İstanbul'da doğdu.Lise öğrenimini özel Yıldız Lisesi'nde tamamladıktan sonra. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünün sınavlarını birincilikle kazandı. Avukatımı İstiyorum, Üç Kişilik Dünya, Sevginin Gücü ve Hırsız gibi televizyon dizilerinde ekrana gelen, Çok sayıda reklam filmi ve dublajı seslendiren Binnaz Ekren Halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyunculuk yapmaktadır. Ayrıca kendisinin uyarlayıp yönettiği Kontrbas adlı oyunla ülkemizi çok sayıda festivalde yurt dışında başarıyla temsil etmiştir.

POYRAZ SAYGILI KİMDİR?

1989 yılında dünyaya gelen Poyraz Saygılı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Barış Manço Kültür Merkezi'nde eğitim almış, bazı dizi projelerinde yer almıştır.





ANIL YILDIZ KİMDİR?

1983 yılında doğdu, İstanbul belediye tiyatrolarında eğitim alan Anıl Yıldız, oyunculuğunun yanında aynı zamanda dublaj sanatçısıdır. Aşk Bir Hayal, Kollama, Akasya Durağı, Kaval Yelleri gibi dizilerde kısa kısa roller aldı. Son dönemde Yalancı Bahar, Kötü Yol gibi dizilerde oynadı. Son olarak FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Bir Mucize Olsun adlı dizide yer alacaktır.