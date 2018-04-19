Bir Mucize Olsun dizisi final yapıyor! İşte final bölümü fragmanı
Bir Mucize Olsun dizisi yayınlanan final bölümü fragmanıyla izleyicilerine üzücü haberi verdi. Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bir Mucize Olsun dizisi reytinge yenilerek final yapma kararı aldı. İşte, dizinin final bölümü fragmanı.
Bir Mucize Olsun dizisi yayınlanan final bölümü fragmanıyla ekranlara veda edeceğini açıkladı. Cuma akşamları izleyicileriyle buluşan Bir Mucize Olsun dizisi bu hafta final yaparak ekran macerasını sonlandıracak. İşte, Bir Mucize Olsun dizisinin final bölümü fragmanı.
FİNAL BÖLÜMÜNDE YAŞANACAKLAR
Damla, Maksude’nin Nazlı’ya yaptıklarından ötürü çok üzgündür ve elinden hiçbir şey gelmediği için daha da kahrolmaktadır. Bu arada Cezmi’nin ölüm haberi Çukurdere’ye ulaşır ve tüm mahalle derin bir yasa bürünür. Fırat, onlara çarpıp kaçan şoförü bulacağına dair yeminler etse de hiçbiri arabayı kullananın yüzünü tam olarak görmemiştir. Damla çareyi Yiğit’ten yardım istemekte bulur. Kazadan sonra büyük bir panik yaşayan Yağız, dayısı Ercüment’in yardımıyla olaydan sıyrılmanın telaşı içindedir. Birlikte kazanın üstünü örtecekler ve herkesten özellikle de babası Azim’den saklayacaklardır. Yiğit’in onu terk etmesini hazmedemeyen Azra ise ümidini tamamen kaybetmek üzeredir. Nazlı’nın başına gelenlerden ötürü çılgına dönen Maksude, ona ne kadar kızmış olsa da bu meseleyi çözmeye ve yardım isteyebileceği tek kişiye gitmeye karar verir. Maksude amacına ulaşıp Nazlı’yı kurtarabilecek midir? Yiğit, Yağız ve Ercüment’in oyununu bozabilecek midir?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle