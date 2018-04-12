Bir Mucize Olsun 2. bölüm fragmanları yayınlandı!
Geçtiğimiz hafta 1. bölümüyle ekranlara gelen Bir Mucize Olsun dizisinin 2. bölümüne ait 4 fragman peş peşe izleyiciyle paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan 1. bölümün ardından yeni bölümde neler olacağını merak eden seyircilere oldukça önemli ipuçları veren fragmanlarda en çok dikkat çeken ise birinci fragmandaki Azim Sancaktar'ın eşi Esma'yı 'Hesap vereceksin Esma, hesap vereceksin' diyerek yere itmesi ve silah çekmesi oldu. Peki, Bir Mucize Olsun 2. bölüm fragmanlarında başka neler var? Bir Mucize Olsun'un 2. bölümünde başka neler olacak.
Cuma akşamları yayınlanacak olan ve geçtiğimiz hafta ekran macerasına başlayan Bir Mucize Olsun dizisinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanları dizinin bitmesiyle yayınlanmaya başladı. Şu ana kadar yayınlanan 4 fragman izleyicilere yeni bölüme dair çok sayıda ipucu veriyor. Yayınlanan fragmanlarda damga vuran olay ise, Azim Sancaktar'ın eşi Esma'ya silah çekmesi ve Damla'ya yaptıklarından dolayı hesap sorması oldu. İşte, Bir Mucize Olsun 2. bölüm fragmanları ve yeni bölümde olacaklara dair kısa bir özet...
BİR MUCİZE OLSUN 2. BÖLÜM FRAGMANLARI
FOX TV'nin yeni dizisi olan Bir Mucize Olsun dizisinin 2. bölüm fragmanları izleyiciyle paylaşıldı. Yayınlanan her fragmanda yeni bölüme dair birçok önemli ayrıntı görülebiliyor. İşte, Bir Mucize Olsun 2. bölüm fragmanları...
Kendi adına verilen davette yaşananlar Damla’yı harap etmiştir. Yiğit’i dinleyip dedesi Azim Sancaktar ve ailesiyle yaşamayı kabul ettiği için bin pişmandır. Kendisine düşman gibi bakan bu insanların arasında kalmaya niyeti yoktur artık. Yiğit, Damla’dan kararını tekrar gözden geçirmesini ister. Azim, Esma’ya asla unutamayacağı bir ders verir.
Bu Esma için cehennem azabından beter bir ceza olacaktır. Azim, Damla’ya zarar vermeyi düşünen Sancaktar ailesinin diğer fertlerine de bir ikazda bulunmuştur aslında. Ancak bu Azra üzerinde hiç de etkili olmayacaktır. Nişanlısı Yiğit’in, Damla’ya gösterdiği yakın ilgiden rahatsız olan Azra, Damla’yı küçük düşürmek amacıyla sinsi bir plan yapar.
Herkesin önünde rezil olan Maksude ise aniden gelen bir telefonla bir kez daha tozpembe hayaller kurmaya başlar. Bu arada Yiğit’in hayatına giren beklenmedik bir misafir onun acı hatıralarını yeniden canlandıracaktır. Yiğit’in Azim dedesiyle kalması için ikna etmeye çalıştığı Damla’nın kafasındaki sorular ise hâlâ cevabını bulmamıştır. Damla dedesinin konağına yerleşecek midir? Azim, Damla’ya anne ve babasının nasıl öldüğünü anlatacak mıdır?
BİR MUCİZE OLSUN DİZİSİNİN KONUSU
Çukurdere’nin çamurlu sokaklarında büyüyen Damla onu yetiştiren Maksude’nin yanında evlatlık gibi değil hizmetçi gibi bir yaşam sürmektedir. Sefalet ve umutsuzluk içinde geçen günlerden bir gün kapılarını Yiğit adında genç bir avukat çalar. Gerçek anne babasının kim olduğunu bilmeyen Damla’ya dedesinin ülkenin sayılı zenginlerinden biri olan Azim Sancaktar olduğunu ve ona yeni bir hayat vermek istediğini söyler. Yiğit getirdiği haberle Damla’ya zorluklarla dolu bambaşka bir dünyanın kapılarını açmakla kalmayacak ona aşık da olacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle