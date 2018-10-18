Bir Litre Gözyaşı’nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
21 Ekim Pazar akşamı yeni bölümüyle ekranda olacak Bir Litre Gözyaşı’nda nefesler tutulacak.
Ballıkayalar Kanyonu’na yapılacak olan okul gezisinde Cihan’ı büyük bir tehlike beklemektedir.
Cihan ve Hande, ailelerinden izin alabilmek için yapılacak gezide sarp kayalıkları da kapsayan tehlikeli bir yürüyüş parkuru olduğunu saklar. Figen ve Muzo, kızlarının hala gücü varken yaşayabileceği güzel şeylerden mahrum kalmasını istemeyeceklerdir. Cihan’a geziye gitmesi için izin verilir ancak genç kızın nasıl bir felakete yürüdüğünü henüz Mahir’den başkası görememektedir.
Bir Litre Gözyaşı, yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!
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