Bir Litre Gözyaşı'nın yayın tarihi belli oldu! İlk bölüm ne zaman?
Bir süredir tanıtımları yayınlanan Bir Litre Gözyaşı dizisinin yayın tarihi belli oldu. 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan 1 Litre Gözyaşı, kısa bir süre sonra Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, Bir Litre Gözyaşı'nın ilk bölümü ne zaman?
Başrollerinde Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Med Yapım-MF Yapım imzalı 1 Litre Gözyaşı, 7 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle Kanal D'de olacak. İşte, Bir Litre Gözyaşı'nın merak edilen konusu ve oyuncu kadrosuna dair detaylar...
Ailenin önemini, inancın gücünü ve hayatın güzelliklerini gözler önüne serecek olan Bir Litre Gözyaşı dizisinde, bir birinden ünlü ve yetenekli isimler yer alıyor. Sanem Çelik ve Miray Daner'den Tolga Tekin, Helin Kandemir, Görkem Mete, Revna Çolak ve Mert Yazıcıoğlu'na kadar çok sayıda başarılı isim Bir Litre Gözyaşı'nda boy gösterecek.
Cihan (Miray Daner) ve ailesinin hayat mücadelesini; anı yaşamanın değerine vurgu yaparak anlatacak 1 Litre Gözyaşı’nın genel hikayesi ise şöyle;
Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.
Yönetmenliğini Serhan Şahin’in, senaryosunu ise Neşe Şen, Sertaç Ergin ve Gül Meriç Özen’in üstlendiği Med Yapım - Mf Yapım imzalı Bir Litre Gözyaşı’ndan ilk fragman da geldi.
Bu yayın dönemine damgasını vuracak 1 Litre Gözyaşı, 7 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında…
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