Bir Litre Gözyaşı'nın Mahir'i Mert Yazıcıoğlu kimdir?
Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Bir Litre Gözyaşı'nın kadrosuna dahil oldu. Sevilen dizide 'Mahir' rolünü oynayan oyuncunun kim olduğu, kariyeri ve diğer bilgileri diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı'nın Mahir'i Mert Yazıcıoğlu kimdir?
Başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, ekran macerasına yeni başlayan Bir Litre Gözyaşı'nın oyuncuları arasında yer almaya başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide 'Mahir' olarak izleyici karşısına çıkan Mert Yazıcıoğlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. Genç oyuncu daha öncede pek çok projede yer almıştı. İşte, Bir Litre Gözyaşı'nın Mahir'i Mert Yazıcıoğlu hakkında tüm detaylar...
1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Yazıcıoğlu aslen Denizlilidir. Lise eğitiminin ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'nde kayıt yaptıran Yazıcıoğlu, Karagül adlı dizide canlandırdığı 'Baran' karakteri ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır.
Şans eseri oyunculuk yapmaya başlayan Mert Yazıcıoğlu bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra "Dedemin İnsanları" adlı filmle, oyunculuğa ilk adımını attı. 2013 yılında FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Ece Uslu, Özcan Deniz, Mesut Akusta ve Yavuz Bingöl gibi usta isimlerle birlikte rol aldı. Bu proje ona şöhretin kapılarını araladı.
3 Kasım 2016 tarihinden itibaren FOX'ta yayınlanmaya başlayan, Burak Sağyaşar imzalı, "Umuda Kelepçe Vurulmaz" dizisinde de rol alan Mert Yazıcıoğlu, Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde genç yeniçeri Korkut rolü ile seyirci karşısına çıkmıştı
Genç oyuncu son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol alıyor. Bu dizide "Mahir Yetkin" karakterine hayat verecek olan Mert Yazıcıoğlu'nun canlandıracağı karakterin özellikleri şöyle;
19 yaşında, Cihan’ın önce en yakın erkek arkadaşı, ilerleyen zamanlarda da her şeyi olacak… Karizmatik ama yaşıtlarından farklı biri, çevresiyle mümkün olduğunca az iletişim kuruyor. Doğuştan isyankar, bazen kabalığa varacak derecede dobra biri... Serinkanlılığı, kendine yeter hali, asiliği, herkese kendince kafa tutuşu akranları tarafından “tuhaf” biri olarak görülmesine neden oluyor ama bu bir yandan onu çekici de kılıyor.
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