Bir Litre Gözyaşı'nın Figen'i Sanem Çelik kimdir?

Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan dizilerinde rol alan Sanem Çelik, bu kez Bir Litre Gözyaşı dizi ile seyirci karşısına çıktı. Gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan dizide hasta kızı için mücadele veren anne rolünde olan Sanem Çelik, performansıyla büyük beğeni topluyor. İşte, Bir Litre Gözyaşı'nın Figen'i Sanem Çelik hakkında tüm detaylar...

18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1983’te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bale bölümüne girdi. 12 sene boyunca okul gösterilerinde ve Çağdaş Bale Topluluğu'nun çeşitli eserlerinde solist ve corps de ballet dansçısı olarak dans etti. Figen Yücel, Vecihi Ofluoğlu, Cem Ertekin, Marion-Yener Durukan, Valentina Sobseva, Ludmilla Marazova, Ramazan Bapov gibi değerli eğitmen ve koreograflarla çalıştı. Önlisansını aldıktan sonra tiyatro bölümüne geçti. Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in yıldız öğrencilerindendi. 1999'da mezun oldu.

1996’da Nihat Durak’ın yönetmenliğinde, başrollerini Aytaç Arman ile üstlendiği, Ziya Öztan’in Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun edebiyat eserinden senaryolaştırdığı Yaban'da ki Emine rolü Sanem’in ilk sinema deneyimi oldu. Bu rol ile 10.Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

1997'de başlayan ve Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan dizilerinden biri olan Kara Melek, Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıdır. Canladırdığı Yasemin Saylan, Türk televizyonlarının en ünlü kötü karakterlerinden biri oldu. Türkiye Sanem'i bu dizi ile tanıdı ve Magazin Gazetecileri Derneği'nin verdiği "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü Perran Kutman ile paylaştı.

2000 yılında Havva Adem karakterini canlandırdığı Derviş Zaim'in Filler ve Çimen adlı sinema filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı. Yine aynı film ile 2000- 2001 yılları arasında beş farklı yarışmada "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. Bu sirada Dormen Tiyatrosu'nda sahnelenen bir Ray Cooney oyunu olan Hangisi Karısı ile Volkan Severcan, Salih Kalyon gibi değerli isimlerle tiyatro sahnelerindeydi.

2004'te Aliye adlı televizyon dizisiyle Atv ekranlarında hayranlarının karşısındaydı. Halit Ergenç, Nejat İşler, Ayla Algan, gibi zengin kadroya sahip olan dizi, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Dört ayrı yarışmadan "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Kadın Dizi Oyuncusu" ödülleri aldı.

2005 yılında tekrar bir sinema filmi ile beyazperdeydi: "Ayın Karanlık Yüzü". Metin Belgin'in yazdığı, Buket İlhan'ın yönettiği filmde, Mehmet Ali Alabora, Ali Poyrazoğlu gibi usta oyuncularla birlikte başrolü paylaştı. 2006 yılında Aliye dizisini bitişinin ardından Amerika'nın Los Angeles şehrine gitti. Çeşitli alanlarda kurs ve atölye çalışmalarına katıldı.

2013'te Bursa'da çekimleri tamamlanan Derviş Zaim'in Balık filminde başrollerini Bülent İnal ile paylaştığı Filiz rolünü üstlendi. Yine ayı yıl, Serdar Akar'ın yönettiği, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler gibi sevilen oyuncularla paylaştığı Behzat Ç. Ankara Yanıyor sinema filminde Alman polisi Ulrike rolünde oynadı.