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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.10.2018 - 23:44, Son Güncelleme:

Bir Litre Gözyaşı'nın Figen'i Sanem Çelik kimdir?

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Bir Litre Gözyaşı'nın Figen'i Sanem Çelik kimdir?

Yayın hayatına yeni başlayan Bir Litre Gözyaşı'nda 'Figen Yürekli' karakterine hayat verecek olan Sanem Çelik'in kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Sanem Çelik, kariyeri boyunca pek çok dizi ve sinema filminde rol aldı. Peki, Bir Litre Gözyaşı'nın Figen'i Sanem Çelik kimdir?

Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan dizilerinde rol alan Sanem Çelik, bu kez Bir Litre Gözyaşı dizi ile seyirci karşısına çıktı. Gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan dizide hasta kızı için mücadele veren anne rolünde olan Sanem Çelik, performansıyla büyük beğeni topluyor. İşte, Bir Litre Gözyaşı'nın Figen'i Sanem Çelik hakkında tüm detaylar...

18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1983’te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bale bölümüne girdi. 12 sene boyunca okul gösterilerinde ve Çağdaş Bale Topluluğu'nun çeşitli eserlerinde solist ve corps de ballet dansçısı olarak dans etti. Figen Yücel, Vecihi Ofluoğlu, Cem Ertekin, Marion-Yener Durukan, Valentina Sobseva, Ludmilla Marazova, Ramazan Bapov gibi değerli eğitmen ve koreograflarla çalıştı. Önlisansını aldıktan sonra tiyatro bölümüne geçti. Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in yıldız öğrencilerindendi. 1999'da mezun oldu.

1996’da Nihat Durak’ın yönetmenliğinde, başrollerini Aytaç Arman ile üstlendiği, Ziya Öztan’in Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun edebiyat eserinden senaryolaştırdığı Yaban'da ki Emine rolü Sanem’in ilk sinema deneyimi oldu. Bu rol ile 10.Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

1997'de başlayan ve Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan dizilerinden biri olan Kara Melek, Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıdır. Canladırdığı Yasemin Saylan, Türk televizyonlarının en ünlü kötü karakterlerinden biri oldu. Türkiye Sanem'i bu dizi ile tanıdı ve Magazin Gazetecileri Derneği'nin verdiği "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü Perran Kutman ile paylaştı.

2000 yılında Havva Adem karakterini canlandırdığı Derviş Zaim'in Filler ve Çimen adlı sinema filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı. Yine aynı film ile 2000- 2001 yılları arasında beş farklı yarışmada "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. Bu sirada Dormen Tiyatrosu'nda sahnelenen bir Ray Cooney oyunu olan Hangisi Karısı ile Volkan Severcan, Salih Kalyon gibi değerli isimlerle tiyatro sahnelerindeydi.

2004'te Aliye adlı televizyon dizisiyle Atv ekranlarında hayranlarının karşısındaydı. Halit Ergenç, Nejat İşler, Ayla Algan, gibi zengin kadroya sahip olan dizi, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Dört ayrı yarışmadan "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Kadın Dizi Oyuncusu" ödülleri aldı.

2005 yılında tekrar bir sinema filmi ile beyazperdeydi: "Ayın Karanlık Yüzü". Metin Belgin'in yazdığı, Buket İlhan'ın yönettiği filmde, Mehmet Ali Alabora, Ali Poyrazoğlu gibi usta oyuncularla birlikte başrolü paylaştı. 2006 yılında Aliye dizisini bitişinin ardından Amerika'nın Los Angeles şehrine gitti. Çeşitli alanlarda kurs ve atölye çalışmalarına katıldı.

2013'te Bursa'da çekimleri tamamlanan Derviş Zaim'in Balık filminde başrollerini Bülent İnal ile paylaştığı Filiz rolünü üstlendi. Yine ayı yıl, Serdar Akar'ın yönettiği, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler gibi sevilen oyuncularla paylaştığı Behzat Ç. Ankara Yanıyor sinema filminde Alman polisi Ulrike rolünde oynadı.

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