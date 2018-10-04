Bir Litre Gözyaşı’nın Figen ve Muzaffer’i…
Kanal D’nin gerçek bir hikâyeden uyarlanan yeni dizisi “Bir Litre Gözyaşı” 07 Ekim Pazar akşamı ilk bölümü ile ekrana geliyor. Med Yapım - Mf Yapım imzalı dizi hikayesi ile olduğu kadar güçlü oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor.
Dizinin başrollerinden Sanem Çelik ve Tolga Tekin’in performansları çok konuşulacak. Sanem Çelik dizide Cihan karakterinin annesi Figen’i canlandırırken Tolga Tekin ise babası Muzaffer karakterine hayat veriyor.
Bir yandan çalışıp bir yandan da dört çocuğunu büyüten, güçlü ve enerjik bir yapıya sahip olan Figen ile kendisini karısına ve ailesine adamış sevecen, iyi niyetli Muzaffer’i kızları Cihan’ın hastalığı ile birlikte zorlu bir sınav bekliyor.
Bir Litre Gözyaşı, ilk bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.
Bir Litre Gözyaşı'nda Tolga Tekin, Muzaffer karakterine hayat veriyor.
Sanem Çelik dizide Cihan karakterinin annesi Figen’i canlandırıyor
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