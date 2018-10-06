Bir Litre Gözyaşı'nın Cihan'ı Miray Daner kimdir?
Yayın hayatına yeni başlayan dizi Bir Litre Gözyaşı'nda 'Cihan' karakterine hayat veren Miray Daner'in kim olduğu merak konusu oldu. Genç yaşına rağmen çok önemli projelerde yer alan Miray Daner, başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı'nın Cihan'ı Miray Daner kimdir?
Miray Daner'in kim olduğu, Bir Litre Gözyaşı'nda rol almasından sonra merak edilmeye başladı. Kanal D'nin yeni başlayan dizisi Bir Litre Gözyaşı'nda Cihan yani Miray Daner ve ailesinin hayat mücadelesi ekranlara taşınıyor. İşte, Bir Litre Gözyaşı'nın Cihan'ı Miray Daner hakkında merak edilen tüm detaylar...
15 Ocak 1999'da İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde “Beren Beylice” karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.
Genç oyuncu son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol alıyor. Bu dizide "Cihan Yürekli" karakterine hayat verecek olan Miray Daner'in canlandıracağı karakterin özellikleri şöyle;
Yürekli ailesinin en büyük çocuğu… 18 yaşında, oldukça güzel, sevimli, yaşam enerjisi yüksek bir kız. Her zaman yaşıtlarından bir adım önde, mantıklı, ayakları yere basan yapısıyla ailenin parlak, sorumluluk sahibi, güvenilen çocuğu olmuş. Arkadaşları tarafından da sevilen, kollanan, sosyal yönü kuvvetli biri… Olaylara pozitif yaklaşan, hedeflediği her alanda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan ve oldukça başarılı bir genç… Gelecek vadediyor.
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