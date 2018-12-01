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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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01.12.2018 - 20:12, Son Güncelleme:

Bir Litre Gözyaşı'nın 9. bölümünde Cihan'ın zor anları! Yeni bölümde neler olacak?

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Bir Litre Gözyaşı'nın 9. bölümünde Cihan'ın zor anları! Yeni bölümde neler olacak?

Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izlenen Bir Litre Gözyaşı'nın bu hafta ekranlara gelecek 9. bölümü yine heyecan oldu olacak. Bir Litre Gözyaşı 9. Bölüm fragmanında, en yakın arkadaşı ve Mahir'in öpüşme anlarına şahit olan Cihan'ı zor anlar bekliyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı'nın 9. bölümünde başka neler var? Yeni bölümde neler olacak?

Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin rol aldığı Bir Litre Gözyaşı, 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde Mahir, Cihan'ın en yakın arkadaşından gelen öpücük hamlesi ile büyük bir şok yaşıyor. İşte, Bir Litre Gözyaşı 9. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Bir Litre Gözyaşı'nın 2 Aralık Pazar akşamı ekranlara gelecek 9. bölümünde;

Hande’nin beklenmedik hamlesini gören Cihan, Mahir’den uzak durmaya karar verir. Cihan’a açılma konusunda bu sefer çok kararlı olan Mahir Cihan’a onu sevdiğini söylemenin yollarını ararken, Ali de Cihan’ın gönlünü almak için elinden geleni yapmaktadır. Kimse üzülmesin diye her zaman pozitif kalmaya çalışan Cihan, hastalığının yarattığı psikolojik etkileri derinden hissetmeye başlar. Hande’yi üzmemek için Mahir’den kaçsa da kendini hep onun yanında bulan Cihan’ın Mahir yüzünden yaşadığı bu gel-gitleri yanlış anlayan Muzo, Figen’in tüm uyarılarına rağmen Ali’yi Cihan’dan uzak tutmanın yollarını aramaya başlar.

Selin’in de kışkırtmalarıyla Cihan ve Mahir arasında bir şeyler olduğundan şüphelenmeye başlayan Hande ise, Cihan’ın annesi ve babası için hazırladığı yıldönümü sürprizine Ali’yi de dahil edince dörtlü arasındaki dengeler yeniden değişir. Diğer yandan Güzin’in aldığı hediye ile kıskançlık krizine giren Elif, Sedat’ın karanlık dünyasında dönüşü olmayan işlere bulaşarak kendini ve ailesini tehlikeye sürüklemektedir.

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