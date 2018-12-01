Bir Litre Gözyaşı'nın 9. bölümünde Cihan'ın zor anları! Yeni bölümde neler olacak?
Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izlenen Bir Litre Gözyaşı'nın bu hafta ekranlara gelecek 9. bölümü yine heyecan oldu olacak. Bir Litre Gözyaşı 9. Bölüm fragmanında, en yakın arkadaşı ve Mahir'in öpüşme anlarına şahit olan Cihan'ı zor anlar bekliyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı'nın 9. bölümünde başka neler var? Yeni bölümde neler olacak?
Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin rol aldığı Bir Litre Gözyaşı, 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde Mahir, Cihan'ın en yakın arkadaşından gelen öpücük hamlesi ile büyük bir şok yaşıyor. İşte, Bir Litre Gözyaşı 9. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Bir Litre Gözyaşı'nın 2 Aralık Pazar akşamı ekranlara gelecek 9. bölümünde;
Hande’nin beklenmedik hamlesini gören Cihan, Mahir’den uzak durmaya karar verir. Cihan’a açılma konusunda bu sefer çok kararlı olan Mahir Cihan’a onu sevdiğini söylemenin yollarını ararken, Ali de Cihan’ın gönlünü almak için elinden geleni yapmaktadır. Kimse üzülmesin diye her zaman pozitif kalmaya çalışan Cihan, hastalığının yarattığı psikolojik etkileri derinden hissetmeye başlar. Hande’yi üzmemek için Mahir’den kaçsa da kendini hep onun yanında bulan Cihan’ın Mahir yüzünden yaşadığı bu gel-gitleri yanlış anlayan Muzo, Figen’in tüm uyarılarına rağmen Ali’yi Cihan’dan uzak tutmanın yollarını aramaya başlar.
Selin’in de kışkırtmalarıyla Cihan ve Mahir arasında bir şeyler olduğundan şüphelenmeye başlayan Hande ise, Cihan’ın annesi ve babası için hazırladığı yıldönümü sürprizine Ali’yi de dahil edince dörtlü arasındaki dengeler yeniden değişir. Diğer yandan Güzin’in aldığı hediye ile kıskançlık krizine giren Elif, Sedat’ın karanlık dünyasında dönüşü olmayan işlere bulaşarak kendini ve ailesini tehlikeye sürüklemektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle