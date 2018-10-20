Bir Litre Gözyaşı'nın 3. bölümünde Cihan'ı büyük tehlike bekliyor! Yeni bölümde neler olacak?
Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izlenen Bir Litre Gözyaşı'nın yeni bölümü yine heyecan oldu olacak. 21 Ekim Pazar akşamı 3. kez izleyici karşısına çıkacak dizinin yeni bölümünde, okul gezisine giden Cihan'ı büyük bir tehlike bekliyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı'nın yeni bölümünde başka neler olacak? Fragmanda neler var?
Başrollerinde Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Bir Litre Gözyaşı'nın 3. bölümü oldukça hareketli geçecek. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümüne Cihan'ı bekleyen büyük tehlike damgasını vuracak. İşte, Bir Litre Gözyaşı'nın yeni bölüm fragmanı ve 3. bölümde olacaklara dair kısa bir özet...
15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Bir Litre Gözyaşı'nın 21 Ekim Pazar akşamı ekranlara gelecek 3. bölümünde;
Cihan’ın doktorun odasından gözleri yaşlı çıkışı Figen’e tek bir şey düşündürür. “Her şey bitti. Cihan artık gerçeği biliyor.” Figen suçlayan gözlerle Onur’a bakar…
Cihan’ın doktoruyla görüşmeye gittiğini bilen Mahir tedirgin halde olacakları beklerken Ali’nin rahat, umursamaz tavırlarından rahatsız olur. Ali, Cihan’a karşı daha önce kimseye hissetmediği şeyler hissettiğini, çok yakın olduklarını iddia etmektedir ama Cihan’ın neler yaşadığı ya da yaşamak üzere olduğu konusunda hiçbir fikri yoktur.
Bu arada gençlerin gündemine Ballıkayalar Kanyonu’na yapılacak olan okul gezisi oturur. Ancak bu gezi sarp kayalıkları da kapsayan bir yürüyüş parkuru içermektedir. Cihan ve Hande, ailelerinden izin alabilmek için bu yürüyüşün tehlikelerini gizlerler. Figen ve Muzo, kızlarının hala gücü varken yaşayabileceği güzel şeylerden mahrum kalmasını istemeyeceklerdir. Cihan’a geziye gitmesi için izin verilir ancak genç kızın nasıl bir felakete yürüdüğünü henüz Mahir’den başkası görememektedir.
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