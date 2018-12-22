Bir Litre Gözyaşı'nın 12. bölümünde Mahir, Cihan'dan uzaklaşmak istiyor!
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Bir Litre Gözyaşı, bu hafta 12. bölümüyle ekranlarda olacak. Yayınlandığı ilk günden bu yana seyirciye duygusal dakikalar yaşatan dizinin yeni bölümünde, Mahir, Cihan'dan uzaklaşmak istese de aşkı ona engel olacak. Öte yandan sevilen dizinin yeni bölümünden kesitler içeren fragmanı da yayınlandı. Peki, Bir Litre Gözyaşı'nın 12. bölümünde neler olacak? Fragmanda neler var?
Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin rol aldığı Bir Litre Gözyaşı, 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde, Hande'nin Mahir' olan ilgisi Cihan'ı günden güne daha fazla rahatsız etmeye başlıyor. İşte, Bir Litre Gözyaşı 12. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Med Yapım-MF Yapım imzalı Bir Litre Gözyaşı, her Pazar akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin 23 Aralık'ta yayınlanacak son bölümünde;
Aşkına bir türlü istediği karşılığı bulamayan Mahir, Cihan’ın tavrından ve kararlarından oldukça yorulmuştur. Mahir, kalbinin sesini susturup Cihan’dan uzaklaşmak istese de bunu bir türlü başaramaz. Elif’in okulda yaşadığı huzursuzluk, evin içine de sıçrar. Öyle ki Elif’in sorunları ailede büyük çatışmalara neden olur. Bu sorunlar Figen ve Muzo’yu Güzin’le karşı karşıya getirir.
Hande, Mahir’in hoşlandığı bir kız olduğunu düşünür ve bu kızı bulmak için iz sürmeye başlar. Kendi başına bulamayacağını düşünen Hande, Cihan’dan bu konuda yardım ister. Bir yandan en yakın arkadaşına açıklayamadığı gerçek, diğer yandan Mahir’le yaşadığı sıkıntılar Cihan’ı ruhsal bir çöküşün eşiğine kadar sürükler. Cihan kalbine gömmek zorunda kaldığı aşkını Papatya’nın da ısrarıyla haykırmak ister. Cihan aşkını dile getirirken bu itirafa istemeden de olsa başka birileri daha şahitlik yapar.
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