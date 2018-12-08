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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Televizyon
08.12.2018 - 18:56, Son Güncelleme:

Bir Litre Gözyaşı'nın 10. bölümünde Cihan ve Mahir'in duygusal anları! Yeni bölümde neler olacak?

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Bir Litre Gözyaşı'nın 10. bölümünde Cihan ve Mahir'in duygusal anları! Yeni bölümde neler olacak?

Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izlenen Bir Litre Gözyaşı'nın bu hafta ekranlara gelecek 10. bölümü yine heyecan ve duygu dolu oldu olacak. Bir Litre Gözyaşı 10. bölüm fragmanında, Cihan ve Mahir arasında geçen konuşma yürekleri dağlıyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı'nın 10. bölümünde neler olacak? Fragmanlarda neler var?

Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin rol aldığı Bir Litre Gözyaşı, bu hafta 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde Cihan'a tutunan Mahir, ona umut olmaya çalışıyor ama Cihan'dan duydukları karşısında acı gerçekle bir kez daha yüzleşiyor. İşte, Bir Litre Gözyaşı 10. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Bir Litre Gözyaşı'nın 9 Aralık Pazar akşamı ekranlara gelecek 10. bölümünde; Figen, yaşanan olumsuzluklara rağmen her şeyin yoluna girmiş olmasından mutludur ama Muzo’nun beklenmedik bir hareketi Figen’in kafasının yeniden karışmasına neden olacaktır.

Diğer yandan Cihan’ın gördüğü bir rüya, hayata dair düşüncelerini kökünden sarsar. Bu durum en çok da Mahir’i kaygılandırıyordur. Mahir, Cihan’ı yeniden hayata bağlamaya çalışırken Cihan’ın direnci, başlarına olmadık şeylerin gelmesine neden olur. Bu arada Elif’in okulundan gelen telefon Figen’i çok endişelendirir ve Elif’in neler yaptığını bulmaya karar verir.

 

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