Bir Litre Gözyaşı'nın 10. bölümünde Cihan ve Mahir'in duygusal anları! Yeni bölümde neler olacak?
Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izlenen Bir Litre Gözyaşı'nın bu hafta ekranlara gelecek 10. bölümü yine heyecan ve duygu dolu oldu olacak. Bir Litre Gözyaşı 10. bölüm fragmanında, Cihan ve Mahir arasında geçen konuşma yürekleri dağlıyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı'nın 10. bölümünde neler olacak? Fragmanlarda neler var?
Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin rol aldığı Bir Litre Gözyaşı, bu hafta 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde Cihan'a tutunan Mahir, ona umut olmaya çalışıyor ama Cihan'dan duydukları karşısında acı gerçekle bir kez daha yüzleşiyor. İşte, Bir Litre Gözyaşı 10. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Bir Litre Gözyaşı'nın 9 Aralık Pazar akşamı ekranlara gelecek 10. bölümünde; Figen, yaşanan olumsuzluklara rağmen her şeyin yoluna girmiş olmasından mutludur ama Muzo’nun beklenmedik bir hareketi Figen’in kafasının yeniden karışmasına neden olacaktır.
Diğer yandan Cihan’ın gördüğü bir rüya, hayata dair düşüncelerini kökünden sarsar. Bu durum en çok da Mahir’i kaygılandırıyordur. Mahir, Cihan’ı yeniden hayata bağlamaya çalışırken Cihan’ın direnci, başlarına olmadık şeylerin gelmesine neden olur. Bu arada Elif’in okulundan gelen telefon Figen’i çok endişelendirir ve Elif’in neler yaptığını bulmaya karar verir.
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