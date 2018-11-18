Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanlarında itiraf geliyor
Bir Litre Gözyaşı 7. bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Mahir, duygularını açıklıyor; Ali, tüm söylediklerine şahit oluyor! Bir Litre Gözyaşı, merakla beklenen bölümüyle 18 Kasım Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
Bir Litre Gözyaşı 7. bölüm fragmanlarıyla heyecanlandıran bir o kadar da meraklandıran ipuçları geldi. Bir Litre Gözyaşı’nın yeni bölümünde Ailesinin parçalandığını gören Cihan, hastanelik oluyor; Ali ile Mahir arasında yeni bir hesaplaşma görülüyor. Mahir ona olan hislerini dile getiriyor. Cihan’a olan aşkını ifade eden Mahir’in bu sözlerine Ali tanık oluyor. Cihan için karşı karşı gelin Mahir ve Ali, kozlarını paylaşıyor!
Bir Litre Gözyaşı son bölümde neler oldu?
Beyincik dejenerasyonu hastalığı olduğunu öğrenen Cihan için hayat yeniden başlar. Ali’nin kendisinden ayrılmak istediğini Mahir’den öğrenen Cihan, hastalığını da tasadüf eseri öğrenmişti. Cihan, kalan günlerinde tüm hayallerini gerçekleştirmek ister. Bu yolda en büyük desteği Mahir’den görmektedir. Ailesinin bile gerçeği sakladığını öğrenen Cihan, Mahir ile birlikte hareket eder.
Cihan’ın tüm dileklerini kağıtlara yazarlar ve bir kutuya koyarlar. Rastgele çektikleri dilek ikisi için de büyük bir sürpriz olur. Zira bu dilek; Cihan’ın gelinlik giymeyi istemesidir. Mahir, Cihan’ın mutlu olmasını ve tüm dileklerini gerçekleştirebilmesi için her şeyi yapmaya hazırdır. Cihan’ın gelinlik giyebilmesi için bir oyun organize ederler. Cihan’a evlilik teklifi yapar ve bunun neticesinde her ikisi de giyinerek nikah dairesine giderler.
Cihan, bir hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşasa da bu olay, ailesi tarafından tepkiyle karşılanır. Figen ve Muzo, Cihan’ın son zamanlardaki davranışlarına bir anlam veremezler. Cihan ise ailesinin hastalığını saklamasından ötürü kızgındır ve onlarla yüzleşmek için doğru anı beklemektedir.
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