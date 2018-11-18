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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.11.2018 - 13:25, Son Güncelleme:

Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanlarında itiraf geliyor

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Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanlarında itiraf geliyor

Bir Litre Gözyaşı 7. bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Mahir, duygularını açıklıyor; Ali, tüm söylediklerine şahit oluyor! Bir Litre Gözyaşı, merakla beklenen bölümüyle 18 Kasım Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Bir Litre Gözyaşı 7. bölüm fragmanlarıyla heyecanlandıran bir o kadar da meraklandıran ipuçları geldi. Bir Litre Gözyaşı’nın yeni bölümünde Ailesinin parçalandığını gören Cihan, hastanelik oluyor; Ali ile Mahir arasında yeni bir hesaplaşma görülüyor. Mahir ona olan hislerini dile getiriyor. Cihan’a olan aşkını ifade eden Mahir’in bu sözlerine Ali tanık oluyor. Cihan için karşı karşı gelin Mahir ve Ali, kozlarını paylaşıyor!

Bir Litre Gözyaşı son bölümde neler oldu?

Beyincik dejenerasyonu hastalığı olduğunu öğrenen Cihan için hayat yeniden başlar. Ali’nin kendisinden ayrılmak istediğini Mahir’den öğrenen Cihan, hastalığını da tasadüf eseri öğrenmişti. Cihan, kalan günlerinde tüm hayallerini gerçekleştirmek ister. Bu yolda en büyük desteği Mahir’den görmektedir. Ailesinin bile gerçeği sakladığını öğrenen Cihan, Mahir ile birlikte hareket eder.

Cihan’ın tüm dileklerini kağıtlara yazarlar ve bir kutuya koyarlar. Rastgele çektikleri dilek ikisi için de büyük bir sürpriz olur. Zira bu dilek; Cihan’ın gelinlik giymeyi istemesidir. Mahir, Cihan’ın mutlu olmasını ve tüm dileklerini gerçekleştirebilmesi için her şeyi yapmaya hazırdır. Cihan’ın gelinlik giyebilmesi için bir oyun organize ederler. Cihan’a evlilik teklifi yapar ve bunun neticesinde her ikisi de giyinerek nikah dairesine giderler.

Cihan, bir hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşasa da bu olay, ailesi tarafından tepkiyle karşılanır. Figen ve Muzo, Cihan’ın son zamanlardaki davranışlarına bir anlam veremezler. Cihan ise ailesinin hastalığını saklamasından ötürü kızgındır ve onlarla yüzleşmek için doğru anı beklemektedir.

 

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