Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanın yayınlandı: Yeni bir dönem başlıyor
Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bir dönemin sinyalini veren fragmana Mahir’in yeni görüntüsü damga vurdu. Ekran macerasına üç haftalık bir ara veren Bir Litre Gözyaşı, 14. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. İşte, Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özet...
Bir Litre Gözyaşı dizisinin 14. bölüm fragmanıyla birlikte önemli bir o kadar da merak uyandıran ipuçları geldi. En son 30 Aralık Pazar günü yayınlanan 13. bölümde Cihan ve Mahir’in başına gelen felaket kafalarda soru işareti bırakmıştı. Peki, pazar günü kaldığı yerden devam edecek olan Bir Litre Gözyaşı'nın yeni bölümünde neler olacak?
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mahir ve Cihan'ın aşkları da hayatları da tam anlamıyla değişiyor!
Mahir ve Cihan'ın yaşadıkları olay sonrasında hayatlarında tüm dengeler değişiyor. Cihan, kalbinden atamadığı Mahir'in öldüğünü düşünerek kendisini cezalandırırcasına Ali'yle evleniyor. Fakat Cihan, öldüğünü zannettiği Mahir'i tesadüf eseri yolda görünce büyük şok yaşıyor ve Mahir'in izini sürmeye başlıyor. Mahir'i bulma amacıyla çırpınan Cihan, sonunda gerçekle yüzleşiyor ve Mahir'in ölmediği ortaya çıkıyor. Cihan'ın çalıştığı şirketin Amerika'dan gelen ortağı 'Kerem' olarak ortay
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