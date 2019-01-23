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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
23.01.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanın yayınlandı: Yeni bir dönem başlıyor

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Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanın yayınlandı: Yeni bir dönem başlıyor

Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bir dönemin sinyalini veren fragmana Mahir’in yeni görüntüsü damga vurdu. Ekran macerasına üç haftalık bir ara veren Bir Litre Gözyaşı, 14. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. İşte, Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özet...

Bir Litre Gözyaşı dizisinin 14. bölüm fragmanıyla birlikte önemli bir o kadar da merak uyandıran ipuçları geldi. En son 30 Aralık Pazar günü yayınlanan 13. bölümde Cihan ve Mahir’in başına gelen felaket kafalarda soru işareti bırakmıştı. Peki, pazar günü kaldığı yerden devam edecek olan Bir Litre Gözyaşı'nın yeni bölümünde neler olacak?

 YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahir ve Cihan'ın aşkları da hayatları da tam anlamıyla değişiyor!
Mahir ve Cihan'ın yaşadıkları olay sonrasında hayatlarında tüm dengeler değişiyor. Cihan, kalbinden atamadığı Mahir'in öldüğünü düşünerek kendisini cezalandırırcasına Ali'yle evleniyor. Fakat Cihan, öldüğünü zannettiği Mahir'i tesadüf eseri yolda görünce büyük şok yaşıyor ve Mahir'in izini sürmeye başlıyor. Mahir'i bulma amacıyla çırpınan Cihan, sonunda gerçekle yüzleşiyor ve Mahir'in ölmediği ortaya çıkıyor. Cihan'ın çalıştığı şirketin Amerika'dan gelen ortağı 'Kerem' olarak ortay

 

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