Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dudak dudağa yakalamıştı
Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından gündeme geldi. Cihan ve Mahir arasında duygusal dakikaların yaşandığı Bir Litre Gözyaşı’nın 8. bölüm finalinde Hande’den beklenmedik bir hamle geldi. Peki, Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Litre Gözyaşı’nın 8. bölümü şaşırtıcı gelişmeleriyle sona erdi. Konusunu yaşanmış gerçek bir hikayeden alan Kanal D dizisi Bir Litre Gözyaşı’nın son bölümünde Ali’ye karşı duygularını sorgulamaya başlayan Cihan, Mahir’le yakınlaştı. İkilinin yaşadığı duygusal dakikalar ardından bir itiraf bekleyen dizi takipçileri finalde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hande’nin Mahir ile dudak dudağa gören Cihan’ın tepkisini merak eden izleyiciler, fragmanı araştırıyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cihan'a olan duyguları, Mahir'in babasının da dikkatini çeker. Mahir'i, gerçekleri söylemesi konusunda teşvik eder. Mahir de babasının bu sözleriyle cesaretlenir ve Cihan'a duygularını açık açık göstermeye karar verir. Öte yandan Mahir ile geçirdiği zamandan sonra Cihan da duygularının karışık olduğunun farkına varır. Ali'nin evlilik teklifi sonrası yeniden bir araya gelseler de Cihan, Mahir'e olan duygularını sorgulamaya başlar. Üstelik bu etrafındaki kişiler tarafından da fark edilir.
Hande en yakın arkadaşı Cihan'a, Mahir'e olan duygularını dile getirmişti. Hande'nin itirafı karşısında şaşkınlık yaşayan Cihan, ne diyeceğini bilemez. Beyincik dejenerasyonu hastalığına yakalandığını öğrendiği andan itibaren hayatını yeniden şekillendiren Cihan, bu duygu karmaşası karşısında nasıl hareket edeceğini bilemez. Üstelik Ali, Cihan'ın peşini bırakmayacaktır. Yeniden eski günlerine dönmek isteyen Ali, Cihan'ın kendisine olan mesafeli duruşunun farkındadır.
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