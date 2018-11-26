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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.11.2018 - 12:30, Son Güncelleme:

Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dudak dudağa yakalamıştı

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Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dudak dudağa yakalamıştı

Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından gündeme geldi. Cihan ve Mahir arasında duygusal dakikaların yaşandığı Bir Litre Gözyaşı’nın 8. bölüm finalinde Hande’den beklenmedik bir hamle geldi. Peki, Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Litre Gözyaşı’nın 8. bölümü şaşırtıcı gelişmeleriyle sona erdi. Konusunu yaşanmış gerçek bir hikayeden alan Kanal D dizisi Bir Litre Gözyaşı’nın son bölümünde Ali’ye karşı duygularını sorgulamaya başlayan Cihan, Mahir’le yakınlaştı. İkilinin yaşadığı duygusal dakikalar ardından bir itiraf bekleyen dizi takipçileri finalde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hande’nin Mahir ile dudak dudağa gören Cihan’ın tepkisini merak eden izleyiciler, fragmanı araştırıyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'a olan duyguları, Mahir'in babasının da dikkatini çeker. Mahir'i, gerçekleri söylemesi konusunda teşvik eder. Mahir de babasının bu sözleriyle cesaretlenir ve Cihan'a duygularını açık açık göstermeye karar verir. Öte yandan Mahir ile geçirdiği zamandan sonra Cihan da duygularının karışık olduğunun farkına varır. Ali'nin evlilik teklifi sonrası yeniden bir araya gelseler de Cihan, Mahir'e olan duygularını sorgulamaya başlar. Üstelik bu etrafındaki kişiler tarafından da fark edilir.

Hande en yakın arkadaşı Cihan'a, Mahir'e olan duygularını dile getirmişti. Hande'nin itirafı karşısında şaşkınlık yaşayan Cihan, ne diyeceğini bilemez. Beyincik dejenerasyonu hastalığına yakalandığını öğrendiği andan itibaren hayatını yeniden şekillendiren Cihan, bu duygu karmaşası karşısında nasıl hareket edeceğini bilemez. Üstelik Ali, Cihan'ın peşini bırakmayacaktır. Yeniden eski günlerine dönmek isteyen Ali, Cihan'ın kendisine olan mesafeli duruşunun farkındadır.

 

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