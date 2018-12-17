Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı için araştırmalar son gelişmelerin hemen ardından başladı. Duygusal sahneleriyle ekran karşısındakileri de derinden etkileyen Bir Litre Gözyaşı’nın son bölümünde Cihan’dan beklenmedik bir karar geldi. Mahir, Ali ve Cihan’ın barışması karşısında yıkıldı. Şimdi ise gözler yeni bölümde. Peki, Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Litre Gözyaşı 16 Aralık Pazar günü 11. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde yaşanan kaza ardından duygularıyla yüzleşen Cihan, Mahir’in annesinin sözleri nedeniyle zor bir karar aldı. Ali ve Cihan’ın barışma anı hem Mahir hem de ekran karşısındakilere büyük bir şok yaşattı. Cihan, Ali, Mahir ve Hande’nin arasındaki dengelerin nasıl şekilleneceğini merak eden izleyiciler şimdi fragmanı sorguluyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı’nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cihan kazayı hafif sıyrıklarla atlattı fakat Mahir bir türlü kendine gelemiyordu. Uzun süren bu bekleyiş Cihan’ı Mahir’e iyice yaklaştırdı.
Bir Litre Gözyaşı 16 Aralık Pazar yayınlanan yeni bölümde Mahir’in geçirdiği kaza Cihan’ı alt üst etti.
Kazanın ardından birbirlerine karşı yumuşayan Cihan, Ali, Mahir ve Hande’nin arasındaki dengeler ise Cihan’ın şok kararıyla derinden sarstı.
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