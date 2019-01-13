Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerini paylaştığı, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tarihi merak konusu oldu. Pazar günleri izleyicileriyle buluşan dizinin yayınlanan son bölümünde sürprizlerle dolu gelişmeler yaşanmıştı. Bir Litre Gözyaşı 13. bölüm finalinde Cihan ve Mahir’in romantik dakikalarına tanık olan izleyiciler, heyecanla yeni gelişmeleri bekliyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölümü ne zaman?



Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl nedeniyle dizilere kısa bir süre ara verildi. Geçtiğimiz senelerde 1 hafta olarak uygulanan ara, bu sene 3 hafta olarak belirlendi. Dolayısıyla dizilerin 21 Ocak itibariyle kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.



Bir Litre Gözyaşı’nın 14. bölümünün 27 Ocak Pazar akşamı ekranlarda olacağı tahmin ediliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesinin Cihan’a olan sert tavrına karşılık evi terk eden Mahir kendine kalacak başka bir yer buluyor. Cihan ise Mahir’e olan aşkını itiraf ettikten sonra sorunları halletmek adına Mahir’le daha da yakınlaşıyor. Birbirine karşı koyamayan çift Mahir’in “fakirhanem” dediği yerde baş başa vakit geçiriyor. Mahir’in annesinden hayatındaki kişinin Cihan olduğunu öğrenen Hande deliye dönüyor. Cihan’ın Mahir’in yanında kaldığını görünce bu duruma öfkeleniyor ve Mahir’in annesine Cihan’la olan kaçamağını anlatıyor.

Diğer yandan Muzaffer kaybettiği işinin ardından, ailesini ve evini geçindirmek için kolları sıvıyor. Sokakta poğaça satarak geçimini sağlamaya çalışan Muzaffer’i gören Elif, durumu kabullenmeyerek bu durumdan utanıyor. Muzaffer’e büyük destek veren ve güvenen Figen, eşinin borçları ve yaşam mücadelesini birlikte omuzluyor. Cihan’ın hastalığının yanı sıra Muzo ve Figen başlarına gelen sıkıntılara bir yenisini daha ekliyor.

Yeni yılı karşılamak üzere şehir dışına geziye giden gençlerin eğlenceli ama bir yandan da gergin yılbaşı macerası, Cihan ve Mahir’in başına gelen felaket ile beklenmedik bir şekilde son bulur!