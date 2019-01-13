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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.01.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölümü ne zaman?

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Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm tarihine yönelik araştırmalar devam ediyor. Ölümcül bir hastalıkla mücadele eden Cihan’ın öyküsünü çarpıcı bir şekilde aktaran Bir Litre Gözyaşı, en son 30 Aralık Pazar günü 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerini paylaştığı, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tarihi merak konusu oldu. Pazar günleri izleyicileriyle buluşan dizinin yayınlanan son bölümünde sürprizlerle dolu gelişmeler yaşanmıştı. Bir Litre Gözyaşı 13. bölüm finalinde Cihan ve Mahir’in romantik dakikalarına tanık olan izleyiciler, heyecanla yeni gelişmeleri bekliyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl nedeniyle dizilere kısa bir süre ara verildi. Geçtiğimiz senelerde 1 hafta olarak uygulanan ara, bu sene 3 hafta olarak belirlendi. Dolayısıyla dizilerin 21 Ocak itibariyle kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Bir Litre Gözyaşı’nın 14. bölümünün 27 Ocak Pazar akşamı ekranlarda olacağı tahmin ediliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesinin Cihan’a olan sert tavrına karşılık evi terk eden Mahir kendine kalacak başka bir yer buluyor. Cihan ise Mahir’e olan aşkını itiraf ettikten sonra sorunları halletmek adına Mahir’le daha da yakınlaşıyor. Birbirine karşı koyamayan çift Mahir’in “fakirhanem” dediği yerde baş başa vakit geçiriyor. Mahir’in annesinden hayatındaki kişinin Cihan olduğunu öğrenen Hande deliye dönüyor. Cihan’ın Mahir’in yanında kaldığını görünce bu duruma öfkeleniyor ve Mahir’in annesine Cihan’la olan kaçamağını anlatıyor.

Diğer yandan Muzaffer kaybettiği işinin ardından, ailesini ve evini geçindirmek için kolları sıvıyor. Sokakta poğaça satarak geçimini sağlamaya çalışan Muzaffer’i gören Elif, durumu kabullenmeyerek bu durumdan utanıyor. Muzaffer’e büyük destek veren ve güvenen Figen, eşinin borçları ve yaşam mücadelesini birlikte omuzluyor. Cihan’ın hastalığının yanı sıra Muzo ve Figen başlarına gelen sıkıntılara bir yenisini daha ekliyor.

Yeni yılı karşılamak üzere şehir dışına geziye giden gençlerin eğlenceli ama bir yandan da gergin yılbaşı macerası, Cihan ve Mahir’in başına gelen felaket ile beklenmedik bir şekilde son bulur!

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