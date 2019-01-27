Bir Litre Gözyaşı dizisinin Teoman’ı Ogeday Girişken kimdir?
Survivor yarışmasının şampiyonlarından Ogeday Girişken, Bir Litre Gözyaşı dizisinin ekibine dahil oldu..Ogeday Girişken, yeni projesinde Teoman karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki,Bir Litre Gözyaşı dizisinin Teoman’ı Ogeday Girişken kimdir?
Survivor 2017’de yarışan ve sezonunu şampiyonu olan Ogeday Girişken, 27 Nisan 1992'de Adana'da doğdu. Ogeday eğitimini ise Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği'nden mezunu olarak tamamladı. Erken yaşlarda kürek sporuyla ilgilenmeye başlayan Ogeday Girişken, 10 yıl boyunca Fenerbahçe Kürek Takımı'nda yer aldı. Milli sporcu olan Ogeday Girişken’in15’in üzerinde Türkiye şampiyonluğu ve bunun yanında Balkan şampiyonlukları ile dünya sıralamasında dereceleri bulunuyor.
Ogeday Girişken, gelecek planları arasında oyunculuk olup olmadığı sorusuna şu yanıtı vermişti: Benim oyunculuk üzerine eğitimim yok. Bir teklif gelirse, iyi bir eğitim aldıktan sonra başlarım. Hayat ne getirir bilmiyorum. Planlanım fitness salonu açmaktı ancak gelecek ne getirecek bilemiyorum.
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