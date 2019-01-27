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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.01.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Bir Litre Gözyaşı dizisinin oyuncuları kimler? Yeni isimler dikkat çekti

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Bir Litre Gözyaşı dizisinin oyuncuları kimler? Yeni isimler dikkat çekti

Bir Litre Gözyaşı dizisinin oyuncu kadrosunda değişiklikler yaşandı. Sanem Çelik’in ayrıldığı Bir Litre Gözyaşı’nın kadrosuna Türkü Turan ve Ogeday Girişken, dahil oldu. İşte, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yenilenen kadrosuna ilişkin bilgiler.

Kanal D’nin, Med Yapım-MF Yapım imzalı, pazar akşamlarının sevilen dizisi Bir Litre Gözyaşı’nda yeni bir dönem başlıyor. Başrollerini Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu’nun paylaştığı Bir Litre Gözyaşı’nda beş yıl sonrasına gidiliyor, ekibe yeni isimler dahil oluyor. İşte, diziyi yeni takip edenler ve değişiklikleri merak edenler için bilinmesi gerekenler.

Bir Litre Gözyaşı’nın kadrosuna Türkü Turan ve Ogeday Girişken, dahil oldu. Türkü Turan, zengin bir ailenin şımarık kızı olan Kıvılcım karakterine hayat verecek. Ogeday Girişken ise Teoman karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

CİHAN
Yürekli ailesinin en büyük çocuğu… 18 yaşında, oldukça güzel, sevimli, yaşam enerjisi yüksek bir kız. Her zaman yaşıtlarından bir adım önde, mantıklı, ayakları yere basan yapısıyla ailenin parlak, sorumluluk sahibi, güvenilen çocuğu olmuş. Arkadaşları tarafından da sevilen, kollanan, sosyal yönü kuvvetli biri… Olaylara pozitif yaklaşan, hedeflediği her alanda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan ve oldukça başarılı bir genç… Gelecek vadediyor.

Bir Litre Gözyaşı dizisinin oyuncuları kimler Yeni isimler dikkat çekti


MUZAFFER
Cihan’ın babası, 42 yaşında… Sevecen, iyi niyetli, yumuşak huylu ve muzip bir adam… Karısına aşık; kendini onunla bulmuş, daha doğrusu kendini Figen’in akışına bırakmış biri... Gençlik yıllarında savrulmaya müsait bir karakterken Figen’le tanışması hayatının dönüm noktası olmuş. Karısına duyduğu aşk, güven ve teslimiyetle iyi bir aile babasına dönüşmüş. Ailesi için yapamayacağı şey yok.

Bir Litre Gözyaşı dizisinin oyuncuları kimler Yeni isimler dikkat çekti


MAHİR
19 yaşında, Cihan’ın önce en yakın erkek arkadaşı, ilerleyen zamanlarda da her şeyi olacak… Karizmatik ama yaşıtlarından farklı biri, çevresiyle mümkün olduğunca az iletişim kuruyor. Doğuştan isyankar, bazen kabalığa varacak derecede dobra biri... Serinkanlılığı, kendine yeter hali, asiliği, herkese kendince kafa tutuşu akranları tarafından “tuhaf” biri olarak görülmesine neden oluyor ama bu bir yandan onu çekici de kılıyor.

Bir Litre Gözyaşı dizisinin oyuncuları kimler Yeni isimler dikkat çekti

ELİF
15 yaşında, Cihan’ın kız kardeşi… Cihan kadar yetenekli ya da başarılı değil… Evin en büyüğü ya da en küçüğü de değil… Bu dezavantajlar onu Yürekli ailesinin en yüksek sesli, en kendini göstermeye çalışan ve en huysuz ferdi haline getirmiş. Her fırsatta sorumluluklarından kaçan, hayatın tadını çıkarmaya odaklı yaşayan bir kız… Cin gibi zeki fakat okul, dersler umurunda değil… Zekasını işine gelecek alanlarda kullanmayı tercih ediyor.

Bir Litre Gözyaşı dizisinin oyuncuları kimler Yeni isimler dikkat çekti

KIVILCIM
Büyük bir moda ve tasarım şirketinin sahibi olan Kıvılcım, genç yaşına rağmen hırsıyla mesleğinde başarıya ulaşmıştır.

Bir Litre Gözyaşı dizisinin oyuncuları kimler Yeni isimler dikkat çekti


TEOMAN
Kıvılcım’ın kuzeni olan Teoman, kural tanımayan başarılı bir girişimcidir. Kurduğu e-ticaret işinde kariyer basamaklarını hızla tırmanmıştır.

Bir Litre Gözyaşı dizisinin oyuncuları kimler Yeni isimler dikkat çekti

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