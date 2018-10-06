Bir Litre Gözyaşı dizisinin oyuncuları kimdir? İşte Bir Litre Gözyaşı oyuncu kadrosu ve dizinin konusu

Ailenin önemini, inancın gücünü ve hayatın güzelliklerini gözler önüne serecek olan Bir Litre Gözyaşı dizisi, oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çekiyor. Tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran dizinin oyuncularının kim olduğu ve konusu merak konusu oldu. İşte, Bir Litre Gözyaşı dizisinin oyuncuları ve konusu...

Başrollerinde Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Med Yapım-MF Yapım imzalı 1 Litre Gözyaşı, 7 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle Kanal D'de olacak. Öte yandan; Helin Kandemir, Görkem Mete, Revna Çolak ve Goncagül Sunar da Bir Litre Gözyaşı'nın oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkarak hazırlanan Bir Litre Gözyaşı dizisinin konusu ise şöyle; Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.

BİR LİTRE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Cihan (Miray Daner) ve ailesinin hayat mücadelesini; anı yaşamanın değerine vurgu yaparak anlatacak Bir Litre Gözyaşı’nın yönetmenliğini Serhan Şahin üstlenirken senaryosunu ise Neşe Şen, Sertaç Ergin ve Gül Meriç Özen kaleme alıyor. Med Yapım - Mf Yapım imzalı Bir Litre Gözyaşı'nın oyuncuları ve karakterlerin özellikleri ise şöyle;

MİRAY DANER (CİHAN YÜREKLİ)

15 Ocak 1999'da İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde “Beren Beylice” karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.

Genç oyuncu son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol alıyor. Bu dizide "Cihan Yürekli" karakterine hayat verecek olan Miray Daner'in canlandıracağı karakterin özellikleri şöyle;

Yürekli ailesinin en büyük çocuğu… 18 yaşında, oldukça güzel, sevimli, yaşam enerjisi yüksek bir kız. Her zaman yaşıtlarından bir adım önde, mantıklı, ayakları yere basan yapısıyla ailenin parlak, sorumluluk sahibi, güvenilen çocuğu olmuş. Arkadaşları tarafından da sevilen, kollanan, sosyal yönü kuvvetli biri… Olaylara pozitif yaklaşan, hedeflediği her alanda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan ve oldukça başarılı bir genç… Gelecek vadediyor.

SANEM ÇELİK (FİGEN YÜREKLİ)

18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1983’te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bale bölümüne girdi. 12 sene boyunca okul gösterilerinde ve Çağdaş Bale Topluluğu'nun çeşitli eserlerinde solist ve corps de ballet dansçısı olarak dans etti. Figen Yücel, Vecihi Ofluoğlu, Cem Ertekin, Marion-Yener Durukan, Valentina Sobseva, Ludmilla Marazova, Ramazan Bapov gibi değerli eğitmen ve koreograflarla çalıştı. Önlisansını aldıktan sonra tiyatro bölümüne geçti. Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in yıldız öğrencilerindendi. 1999'da mezun oldu.

1996’da Nihat Durak’ın yönetmenliğinde, başrollerini Aytaç Arman ile üstlendiği, Ziya Öztan’in Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun edebiyat eserinden senaryolaştırdığı Yaban'da ki Emine rolü Sanem’in ilk sinema deneyimi oldu. Bu rol ile 10.Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

1997'de başlayan ve Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan dizilerinden biri olan Kara Melek, Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıdır. Canladırdığı Yasemin Saylan, Türk televizyonlarının en ünlü kötü karakterlerinden biri oldu. Türkiye Sanem'i bu dizi ile tanıdı ve Magazin Gazetecileri Derneği'nin verdiği "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü Perran Kutman ile paylaştı.

2000 yılında Havva Adem karakterini canlandırdığı Derviş Zaim'in Filler ve Çimen adlı sinema filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı. Yine aynı film ile 2000- 2001 yılları arasında beş farklı yarışmada "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. Bu sirada Dormen Tiyatrosu'nda sahnelenen bir Ray Cooney oyunu olan Hangisi Karısı ile Volkan Severcan, Salih Kalyon gibi değerli isimlerle tiyatro sahnelerindeydi.

2004'te Aliye adlı televizyon dizisiyle Atv ekranlarında hayranlarının karşısındaydı. Halit Ergenç, Nejat İşler, Ayla Algan, gibi zengin kadroya sahip olan dizi, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Dört ayrı yarışmadan "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Kadın Dizi Oyuncusu" ödülleri aldı.

2005 yılında tekrar bir sinema filmi ile beyazperdeydi: "Ayın Karanlık Yüzü". Metin Belgin'in yazdığı, Buket İlhan'ın yönettiği filmde, Mehmet Ali Alabora, Ali Poyrazoğlu gibi usta oyuncularla birlikte başrolü paylaştı. 2006 yılında Aliye dizisini bitişinin ardından Amerika'nın Los Angeles şehrine gitti. Çeşitli alanlarda kurs ve atölye çalışmalarına katıldı.

2013'te Bursa'da çekimleri tamamlanan Derviş Zaim'in Balık filminde başrollerini Bülent İnal ile paylaştığı Filiz rolünü üstlendi. Yine ayı yıl, Serdar Akar'ın yönettiği, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler gibi sevilen oyuncularla paylaştığı Behzat Ç. Ankara Yanıyor sinema filminde Alman polisi Ulrike rolünde oynadı.

Usta oyuncu son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol alıyor. Bu dizide "Figen Yürekli" karakterine hayat verecek olan Sanem Çelik'in canlandıracağı karakterin özellikleri şöyle;

Cihan’ın annesi… 40 yaşında, hala güzelliğiyle dikkat çeken, her şeye yetişmeye çalışan, enerjik bir kadın… Her zaman kendi tercihlerini yaşamış, bu uğurda gereken bedelleri ödemiş ama bundan hiçbir zaman pişman olmamış biri… Güçlü bir kadın, kolay kolay kimseye eyvallah etmiyor. El attığı her işte başarılı olan, mücadeleci bir karakter… Sahip olduğu dört çocuğa, iş hayatında zaman zaman tökezleyen kocasına, evinin idaresine, sağlık görevlisi olarak yaptığı işe, her şeye yetişmeyi başarıyor. En önemlisi bunları sevgiyle yapıyor.

TOLGA TEKİN (MUZAFFER YÜREKLİ)

19 Mart 1973 yılında Ankara'da doğmuştur. Orta eğitimini, Özel Arı Koleji’nde 1992'de tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden, 1996 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak, Adana Devlet Tiyatrosu'nda görevine başladı. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Bizim Evin Halleri dizisinde 4 yıl oyuncu olarak çalıştı. Halen, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaktadır.

2000 – 2008 yılları arasında “Bizim Evin Halleri” dizisinde Beyhan Saran, Meral Niron, Emel Göksu, Ayşenil Şamlıoğlu, Zeynep Koltuk ile birlikte oynadı. 2014 – 2015 yılları arasında "Paramparça" adlı dizide "Özkan Gülpınar" karakterini canlandırdı ve popülerlik kazandı.

Başarılı oyuncu son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol alıyor. Bu dizide "Muzaffer Yürekli" karakterine hayat verecek olan Tolga Tekin'in canlandıracağı karakterin özellikleri şöyle;

Cihan’ın babası, 42 yaşında… Sevecen, iyi niyetli, yumuşak huylu ve muzip bir adam… Karısına aşık; kendini onunla bulmuş, daha doğrusu kendini Figen’in akışına bırakmış biri... Gençlik yıllarında savrulmaya müsait bir karakterken Figen’le tanışması hayatının dönüm noktası olmuş. Karısına duyduğu aşk, güven ve teslimiyetle iyi bir aile babasına dönüşmüş. Ailesi için yapamayacağı şey yok.

MERT YAZICIOĞLU (MAHİR YETKİN)

1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Yazıcıoğlu aslen Denizlilidir. Lise eğitiminin ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'nde kayıt yaptıran Yazıcıoğlu, Karagül adlı dizide canlandırdığı 'Baran' karakteri ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Şans eseri oyunculuk yapmaya başlayan Mert Yazıcıoğlu bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra "Dedemin İnsanları" adlı filmle, oyunculuğa ilk adımını attı. 2013 yılında FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Ece Uslu, Özcan Deniz, Mesut Akusta ve Yavuz Bingöl gibi usta isimlerle birlikte rol aldı. Bu proje ona şöhretin kapılarını araladı.

3 Kasım 2016 tarihinden itibaren FOX'ta yayınlanmaya başlayan, Burak Sağyaşar imzalı, "Umuda Kelepçe Vurulmaz" dizisinde de rol alan Mert Yazıcıoğlu, Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde genç yeniçeri Korkut rolü ile seyirci karşısına çıkmıştı

Genç oyuncu son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol alıyor. Bu dizide "Mahir Yetkin" karakterine hayat verecek olan Mert Yazıcıoğlu'nun canlandıracağı karakterin özellikleri şöyle;

19 yaşında, Cihan’ın önce en yakın erkek arkadaşı, ilerleyen zamanlarda da her şeyi olacak… Karizmatik ama yaşıtlarından farklı biri, çevresiyle mümkün olduğunca az iletişim kuruyor. Doğuştan isyankar, bazen kabalığa varacak derecede dobra biri... Serinkanlılığı, kendine yeter hali, asiliği, herkese kendince kafa tutuşu akranları tarafından “tuhaf” biri olarak görülmesine neden oluyor ama bu bir yandan onu çekici de kılıyor.