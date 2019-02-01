Bir Litre Gözyaşı dizisinin final fragmanı yayınlandı
Bir Litre Gözyaşı dizisinin final fragmanı izleyicilerle buluştu. 3 Şubat Pazar akşamı yayınlanacak olan Bir Litre Gözyaşı 15. Bölümünde Cihan, geçmişi ve bugünü arasında kalıyor! Peki, İki aşk arasında kalan Cihan, kimi seçecek? İşte, Bir Litre Gözyaşı dizisinin final fragmanından ilk görüntüler ve kısa bir özet
Miray Daner, Mert Yazıcıoğlu, Tolga Tekin, Helin Kandemir, Görkem Mete ve Revna Çolak'ın başrollerini paylaştığı Bir Litre Gözyaşı final yapıyor. Umut dolu, vazgeçmeyen, çabalayan ve ayakta duran bir ailenin hikâyesini izleyicilere aktaran Bir Litre Gözyaşı, 15. bölümüyle son kez ekranlara gelecek.
Aradan geçen yıllarda kendini zor da olsa toparlayabilen Cihan, Mahir'in ölmediğini düşünüyor. Fakat Mahir'in yokluğunda hayatına devam eden Cihan için artık Ali vardır. Yaşadığı sürpriz karşılaşma sonrası ne yapacağını bilemeyen genç kız için zor günler başlar. Ali'ye bu durumu nasıl anlatacağını bilemeyen Cihan, derin bir kedere sürüklenir. Ali ise sevdiği kadında bir gariplik olduğunu anlar. Bu düşüncesini dile getirse de tatmin edici bir cevap alamaz. Öte yandan Cihan bu durumu babasına anlatır. Yaşadıkları şeyin inanılmaz bir olay olduğunun farkındadır. Hayatın tuhaflıkları bununla sınırlı kalmaz. Cihan, Mahir olduğunu düşündüğü Kerem ile beraberken Ali'yi karşısında bulur. Artık Cihan için karar verme zamanı gelmiştir. Ya daha önce kaybedip sonrasında tekrar bulduğunu düşündüğü, hayatının aşkı ya da zor günlerinde onun yanında olup desteğini esirgemeyen Ali'yi seçecektir. Cihan'ın zor kararı ne olacak?
Bir Litre Gözyaşı 15. Final Bölümüyle pazar akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!
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