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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 18:14, Son Güncelleme:

Bir Litre Gözyaşı dizisi bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?

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Bir Litre Gözyaşı dizisi bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Bir Litre Gözyaşı dizisi bu hafta var mı sorusunun yanıtı, sevilen dizinin takipçileri tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Duygu yüklü konusuyla izleyicilerini ekran başına kilitleyen Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Peki, Bir Litre Gözyaşı dizisi bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarının soluksuz olarak takip edilen dizisi Bir Litre Gözyaşı hakkında tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Cihan ve Mahir aşklarının peşinden koşmaya başlamıştı. Son bölümün ardından yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merakla bekleniyordu. Dizinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Peki, Bir Litre Gözyaşı dizisi bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Bir Litre Gözyaşı dizisi yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Dizi yeni bölümüyle 27 Ocak Pazar akşamı Kanal D ekranlarında olacak!

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Annesinin Cihan ile konuşup aralarının bozulmasına sebep olduğunu öğrenen Mahir, evi terk eder. Mahir’in şimdi tek isteği Cihan’la bir araya gelmektir. Ayla’dan Mahir’in gönlünün Cihan’da olduğunu öğrenen Hande ise çılgına döner. Cihan’dan intikam almak için kolları sıvar.

İşten atıldığını öğrenip dükkanda çalışmaya başlayan Figen’in çabaları yetersiz kalır. Borçlarla uğraşan Muzo bir de dükkanın başına gelenler ile uğraşmak zorunda kalır. Cihan’ın hastalığı yetmezmiş gibi, yeni yılda parasızlıkla sınanacak olan aileyi zor günler beklemektedir.

Yeni yılı karşılamak üzere şehir dışına geziye giden gençlerin eğlenceli ama bir yandan da gergin yılbaşı macerası, Cihan ve Mahir’in başına gelen felaket ile beklenmedik bir şekilde son bulur!

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