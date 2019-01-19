Bir Litre Gözyaşı dizisi bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?
Bir Litre Gözyaşı dizisi bu hafta var mı sorusunun yanıtı, sevilen dizinin takipçileri tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Duygu yüklü konusuyla izleyicilerini ekran başına kilitleyen Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Peki, Bir Litre Gözyaşı dizisi bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?
Kanal D ekranlarının soluksuz olarak takip edilen dizisi Bir Litre Gözyaşı hakkında tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Cihan ve Mahir aşklarının peşinden koşmaya başlamıştı. Son bölümün ardından yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merakla bekleniyordu. Dizinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Peki, Bir Litre Gözyaşı dizisi bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?
Bir Litre Gözyaşı dizisi yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Dizi yeni bölümüyle 27 Ocak Pazar akşamı Kanal D ekranlarında olacak!
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Annesinin Cihan ile konuşup aralarının bozulmasına sebep olduğunu öğrenen Mahir, evi terk eder. Mahir’in şimdi tek isteği Cihan’la bir araya gelmektir. Ayla’dan Mahir’in gönlünün Cihan’da olduğunu öğrenen Hande ise çılgına döner. Cihan’dan intikam almak için kolları sıvar.
İşten atıldığını öğrenip dükkanda çalışmaya başlayan Figen’in çabaları yetersiz kalır. Borçlarla uğraşan Muzo bir de dükkanın başına gelenler ile uğraşmak zorunda kalır. Cihan’ın hastalığı yetmezmiş gibi, yeni yılda parasızlıkla sınanacak olan aileyi zor günler beklemektedir.
Yeni yılı karşılamak üzere şehir dışına geziye giden gençlerin eğlenceli ama bir yandan da gergin yılbaşı macerası, Cihan ve Mahir’in başına gelen felaket ile beklenmedik bir şekilde son bulur!
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