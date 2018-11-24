Bir Litre Gözyaşı 8. bölüm fragmanında Mahir'e büyük şok
Bir Litre Gözyaşı dizisi yayınlanan 8. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mahir, Cihan’a duygularını açmaya karar vermişken Hande’nin hiç beklemediği bir sürpriziyle sarsılıyor. İşte, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Bir Litre Gözyaşı dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cihan, gördüğü manzara üzerine büyük şok yaşıyor. İşte, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Cihan ve Mahir, yaşadıkları heyecan dolu günden sonra birbirlerine olan duyguları adını bulmaya başlamıştır. İkisinin de aşkları yavaş yavaş olgunlaşmaya başlar. Mahir ile güzel bir gün geçiren Cihan'a, karşılaştığı bir manzara büyük şaşkınlık yaşatır. Cihan, Mahir ve Hande'yi öpüşürken görür.
Figen ve Muzaffer arasındaki ayrılık ise, son buluyor. Güzel bir akşam yemeği ile aralarındaki soğukluğu gideriyorlar!
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