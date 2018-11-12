Bir Litre Gözyaşı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölüm duygu yüklüydü
Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izlenen Bir Litre Gözyaşı'nın dün akşam yayınlanan son bölümü izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Bir Litre Gözyaşı'nın 11 Kasım Pazar akşamı ekranlara gelen 6. bölümünde Mahir, Cihan'a en anlamlı sözlerle evlilik teklif etti. Son bölümün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Bir Litre Gözyaşı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin rol aldığı Bir Litre Gözyaşı'nın 6. bölümü yine heyecan doluydu. Dizinin ekranlara gelen son bölümünde Cihan, bir tesadüf sonucu Mahir'den beyincik dejenerasyonu hastası olduğunu öğrendi ve adeta kahroldu. İşte, Bir Litre Gözyaşı'nın son bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanına dair bilgi...
15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Bir Litre Gözyaşı'nın 11 Kasım Pazar akşamı ekranlara gelecek 6. bölümünde;
Cihan, bir tesadüf sonucu Mahir'den beyincik dejenerasyonu hastası olduğunu öğrenir. Bu haber Cihan'ı kahreder. Zira hareketlerindeki dengesizlik ve objeleri kavrayamamasının nedenini öğrenmiş olur. Ali'nin ilgisizliğindeki neden de böylelikle ortaya çıkar. Cihan'ın hastalığından ötürü ondan ayrılmaya karar veren Ali, yarı yolda bırakmıştır. Fakat Mahir, aynısını yapmayacaktır ve en büyük destekçisi o olacaktır. Ailesinden hastalığını bildiğini saklayan Cihan, bunu herkese açıklama niyetindedir.
Öte yandan Figen ile Muzo arasındaki problemler devam eder. Cihan'ın hastalığını öğrendikleri andan itibaren birbirlerini yıpratan ikili, eski günlerini aramaktadırlar. Figen, arkadaşının cesaretlendirmesiyle Muzo'ya ulaşmak istese de Muzo tarafından aynı beklenti karşılanmaz.
Cihan, kalan günlerini güzel geçirmekte ısrarcıdır. Tüm dileklerini kağıda yazar ve bir kutu içine koyarlar. Rastgele çektikleri dileği, gelinlik giymektir. Mahir, Cihan'ın bu dileğinin karşılıksız kalmasını istemez. Cihan'a hiç beklemediği bir anda evlilik teklifi yapar. Cihan, bu teklif karşısında çok mutlu olur. Mahir'in bu çabası, Cihan'ı duygulandırır.
Bir Litre Gözyaşı'ın gelecek hafta ekranlara gelecek 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.
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