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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
12.11.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

Bir Litre Gözyaşı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölüm duygu yüklüydü

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Bir Litre Gözyaşı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölüm duygu yüklüydü

Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izlenen Bir Litre Gözyaşı'nın dün akşam yayınlanan son bölümü izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Bir Litre Gözyaşı'nın 11 Kasım Pazar akşamı ekranlara gelen 6. bölümünde Mahir, Cihan'a en anlamlı sözlerle evlilik teklif etti. Son bölümün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Bir Litre Gözyaşı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin rol aldığı Bir Litre Gözyaşı'nın 6. bölümü yine heyecan doluydu. Dizinin ekranlara gelen son bölümünde Cihan, bir tesadüf sonucu Mahir'den beyincik dejenerasyonu hastası olduğunu öğrendi ve adeta kahroldu. İşte, Bir Litre Gözyaşı'nın son bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanına dair bilgi...

15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Bir Litre Gözyaşı'nın 11 Kasım Pazar akşamı ekranlara gelecek 6. bölümünde;

Cihan, bir tesadüf sonucu Mahir'den beyincik dejenerasyonu hastası olduğunu öğrenir. Bu haber Cihan'ı kahreder. Zira hareketlerindeki dengesizlik ve objeleri kavrayamamasının nedenini öğrenmiş olur. Ali'nin ilgisizliğindeki neden de böylelikle ortaya çıkar. Cihan'ın hastalığından ötürü ondan ayrılmaya karar veren Ali, yarı yolda bırakmıştır. Fakat Mahir, aynısını yapmayacaktır ve en büyük destekçisi o olacaktır. Ailesinden hastalığını bildiğini saklayan Cihan, bunu herkese açıklama niyetindedir.

Öte yandan Figen ile Muzo arasındaki problemler devam eder. Cihan'ın hastalığını öğrendikleri andan itibaren birbirlerini yıpratan ikili, eski günlerini aramaktadırlar. Figen, arkadaşının cesaretlendirmesiyle Muzo'ya ulaşmak istese de Muzo tarafından aynı beklenti karşılanmaz.

Cihan, kalan günlerini güzel geçirmekte ısrarcıdır. Tüm dileklerini kağıda yazar ve bir kutu içine koyarlar. Rastgele çektikleri dileği, gelinlik giymektir. Mahir, Cihan'ın bu dileğinin karşılıksız kalmasını istemez. Cihan'a hiç beklemediği bir anda evlilik teklifi yapar. Cihan, bu teklif karşısında çok mutlu olur. Mahir'in bu çabası, Cihan'ı duygulandırır.

Bir Litre Gözyaşı'ın gelecek hafta ekranlara gelecek 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

 

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