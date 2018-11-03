Bir Litre Gözyaşı 5. bölüm fragmanında Cihan'ın hastalığı ilerliyor
Bir Litre Gözyaşı dizisi yayınlanan 5. bölüm fragmanıyla izleyicilerine dramatik dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cihan'ın ilerleyen hastalığı, büyük problemleri beraberinde getiriyor. İşte, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Bir Litre Gözyaşı dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cihan, en çok yapmak istediği şeyleri, Mahir ile birlikte gerçekleştiriyor. İşte, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Evlat, ailenin imtihanıdır. Figen ve Muzaffer için de durum pek farklı değildir. Karı-koca, Cihan’ın hastalığı ilerledikçe artan gerilimlerini birbirlerine yansıtmaya, birbirlerinin ebeveynliğini sorgulamaya başlarlar. Bu durum Muzaffer’i telafisi zor bir hataya sürükler…
Öte yandan Cihan, Mahir ve Ali üçgeninde yaşanacak olaylar, büyük yanlış anlaşılmalara sebep olacak ve tüm bu tesadüfler sonucunda Cihan’ın öğreneceği büyük sır ise Cihan’ ı gerçek bir çıkmaza sürükleyecektir.
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