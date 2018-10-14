Bir Litre Gözyaşı 2. bölüm fragmanında Cihan hastalığını öğrenecek mi?
Bir Litre Gözyaşı dizisi yayınlanan 2. bölüm fragmanıyla izleyicilerine dramatik dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Figen, Cihan’a ciddi bir hastalığı olduğunu söylememekte kararlıdır. Cihan yaşında birini böyle acı bir gerçekle yüzleştirmenin haksızlık olduğunu düşünür. İşte, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Bir Litre Gözyaşı dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cihan ve Ali arasındaki yakınlık giderek artıyor. Mahir ise onları kıskanmaya başlasa da uzak durmaya çalışıyor. İşte Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Figen, Cihan’a ciddi bir hastalığı olduğunu söylememekte kararlıdır. Cihan yaşında birini böyle acı bir gerçekle yüzleştirmenin haksızlık olduğunu düşünür. Ancak tedbiri elden bırakmayacak, doktorun talimatlarını yerine getirecektir.
Bu arada Cihan okulun basketbol takımına girmeye karar verir. Bu süreçte Ali’nin ilgisi ayaklarını yerden keser. Okulda sık sık karşılaştığı Mahir’le arasındaki mesafeli arkadaşlık ise adım adım dostluğa dönüşecektir. Bu süreçte Mahir, Cihan’ın dosyasını başhekim olan babasının masasında görür. Mahir’in gerçeği öğrenmesi artık an meselesidir.
Figen yine doktorun önerisine uyarak Cihan’dan günlük tutmasını, hastalığıyla ilgili gözlemlerini yazmasını ister. Cihan bunu sorgular. Ciddi bir hastalığı yoksa neyi, neden yazacaktır? Basket maçlarında yaşadığı aksaklıklar da aklını kurcalar. Aradığı cevapları Figen’den bulamayan Cihan, doktoru Onur’la konuşmaya karar verir. Figen’e tereddütsüz olarak, “sorarsa ona gerçeği söyleyeceğimi bilin” diyen doktoruyla…
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