Bir Litre Gözyaşı 15. bölüm final fragmanında Cihan kimi seçecek?
Bir Litre Gözyaşı dizisi yayınlanan final bölümü fragmanıyla izleyicilerine nefes kesen dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan final bölümünde Cihan, Kerem'in Mahir olup olmadığından emin olmak için sonunda Kerem’le yüzleşir. Kerem ile Ali arasında kalan Cihan kimi seçecek? İşte, Bir Litre Gözyaşı dizisinin final bölümü fragmanı.
Bir Litre Gözyaşı dizisinin 15. bölüm final fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan final bölümünde Cihan, geçmişi ve bugünü arasında kalıyor! İki aşk arasında kalan Cihan, kimi seçecek? İşte, Bir Litre Gözyaşı dizisinin final bölümü fragmanı.
FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?
Cihan, Kerem’i karşısında gördüğü anda onun Mahir olduğunu düşünür ve kendini tanımamasından dolayı yaşadığı hayal kırıklığıyla adeta kendini kaybeder. Bu nedenle Ali ile olan nikahını kaçırır. Ali, Cihan’ın ne yaşadığını öğrenmek niyetiyle olayın peşine düşer. Cihan, yaşadıklarını Elif’le paylaşır. Elif, bu adamın Mahir olmadığını düşünerek Cihan’ı ikna etmeye çalışır. Ancak Cihan, Mahir olduğundan emin olduğu Kerem’le işte tekrar bir araya geldiğinde bu durumun peşini bırakmaz ve Mahir olup olmadığından emin olmak için, sonunda Kerem’le yüzleşir.
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