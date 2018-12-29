Bir Litre Gözyaşı 13. bölüm fragmanında heyecan dorukta!
Bir Litre Gözyaşı dizisi yayınlanan 13 .bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cihan ve Mahir aşklarının peşinden koşuyor. İşte, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Bir Litre Gözyaşı dizisinin 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cihan ve Mahir aşklarının peşinden koşuyor. İşte, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Annesinin Cihan ile konuşup aralarının bozulmasına sebep olduğunu öğrenen Mahir, evi terk eder. Mahir’in şimdi tek isteği Cihan’la bir araya gelmektir. Ayla’dan Mahir’in gönlünün Cihan’da olduğunu öğrenen Hande ise çılgına döner. Cihan’dan intikam almak için kolları sıvar.
İşten atıldığını öğrenip dükkanda çalışmaya başlayan Figen’in çabaları yetersiz kalır. Borçlarla uğraşan Muzo bir de dükkanın başına gelenler ile uğraşmak zorunda kalır. Cihan’ın hastalığı yetmezmiş gibi, yeni yılda parasızlıkla sınanacak olan aileyi zor günler beklemektedir.
Yeni yılı karşılamak üzere şehir dışına geziye giden gençlerin eğlenceli ama bir yandan da gergin yılbaşı macerası, Cihan ve Mahir’in başına gelen felaket ile beklenmedik bir şekilde son bulur!
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