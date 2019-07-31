Bir Kahramanın Rüyası filminin oyuncuları kimler? İşte kadro ve konusu
Bir Kahramanın Rüyası filmi 31 Temmuz 2019 tarihinde TV ekranında izleyici ile buluşacak. 2017 yılında vizyona giren Bir Kahramanın Rüyası, TV’de ilk kez yayınlanacak. Peki, Bir Kahramanın Rüyası filminin oyuncuları kimler? İşte kadro ve konusu
23 Ocak 2019 ‘da hayatını kaybeden usta oyunca Ayşen Gruda’nın da oyuncu kadrosunda yer aldığı Bir Kahramanın Rüyası filminin başrollerini Yiğit Özşener, Aslı Tandoğan, ve Erkan Bektaş paylaşıyor. Film, Güzelce mahallesindeki okulda çıkan yangında çocukları kurtarmak için hayatını kaybeden Sami’nin oğlu Kerem’in lösemi hastalığıyla mücadele etmesi ve mahallelinin ona destek olması üzerine kurulu.
KONUSU
Sami’nin vefatından birkaç yıl geçtikten sonra oğlu Kerem’in lösemi hastası olduğu ortaya çıkar. Bunun üzerine mahalleli Melek’e tedavi masraflarına destek olmak için para toplamak ister. Tevfik ve mahalleli sonunda çareyi banka soymaya karar vermekte bulur. Plan yapıp bankayı gözetlerken, banka müdürü olan Kudret’in kasa anahtarını cebine koyduğunu görürler. Bin bir oyunla anahtarları alırlar ama o esnada Kerem fenalaşır.
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