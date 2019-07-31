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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
31.07.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Bir Kahramanın Rüyası filminin oyuncuları kimler? İşte kadro ve konusu

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Bir Kahramanın Rüyası filminin oyuncuları kimler? İşte kadro ve konusu

Bir Kahramanın Rüyası filmi 31 Temmuz 2019 tarihinde TV ekranında izleyici ile buluşacak. 2017 yılında vizyona giren Bir Kahramanın Rüyası, TV’de ilk kez yayınlanacak. Peki, Bir Kahramanın Rüyası filminin oyuncuları kimler? İşte kadro ve konusu

23 Ocak 2019 ‘da hayatını kaybeden usta oyunca Ayşen Gruda’nın da oyuncu kadrosunda yer aldığı Bir Kahramanın Rüyası filminin başrollerini Yiğit Özşener, Aslı Tandoğan, ve Erkan Bektaş paylaşıyor. Film, Güzelce mahallesindeki okulda çıkan yangında çocukları kurtarmak için hayatını kaybeden Sami’nin oğlu Kerem’in lösemi hastalığıyla mücadele etmesi ve mahallelinin ona destek olması üzerine kurulu.

KONUSU

Sami’nin vefatından birkaç yıl geçtikten sonra oğlu Kerem’in lösemi hastası olduğu ortaya çıkar. Bunun üzerine mahalleli Melek’e tedavi masraflarına destek olmak için para toplamak ister. Tevfik ve mahalleli sonunda çareyi banka soymaya karar vermekte bulur. Plan yapıp bankayı gözetlerken, banka müdürü olan Kudret’in kasa anahtarını cebine koyduğunu görürler. Bin bir oyunla anahtarları alırlar ama o esnada Kerem fenalaşır.

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