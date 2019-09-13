Bir fenomen nasıl doğdu

ORHAN OĞUZ

500 bölüm çekeriz Orhancım

“Arka Sokaklar” projesi için Türker İnanoğlu bana ilk geldiğinde “500 bölüm çekeriz Orhancım” demişti. Gülmüştüm, çünkü bir dizide bir sezondan fazla çalışmak pek tercih ettiğim bir durum değildi. Bir dizinin, bir hikayenin en fazla bir sene ömrü olduğunu düşünürdüm. Ancak bilindiği gibi 14’üncü seneye geldik.

Bunun sırrı, tek bölümde en az iki-üç farklı hikayenin işlenmesi. Gerçeklik duygusunu yakalamak için kurduğumuz çok kameralı sistem de ilgi çekti. Ayrıca “Arka Sokaklar” neredeyse 150 kişilik kalabalık bir aile... Senelerdir birlikte çalışıyoruz. Herkes birbirini çok iyi tanıyor, işler hızlı ve samimi ilerliyor.

OZAN YURDAKUL

Türk halkının değerlerini ıskalamıyoruz

Senarist olarak bizler için de ilginç, sürükleyici, heyecanımızı hep ayakta tutan bir proje “Arka Sokaklar”. Bu kadar uzun soluklu olmasının sırrı bence kendini hep yenileyebilen, günün gereklerini uygularken geçmişi, alışkanlıkları ve Türk halkının değerlerini, tepkilerini de ıskalamayan bir proje olması. En azından bizim ilk günden bugüne tüm gayretimiz bu yönde... Seyirci de bunu takdir etmiş olmalı ki bugün 14. sezonumuzla ekrandayız.

ZAFER ERGiN

Türkiye rekortmeni gibi hissediyoruz

Diziye başladığımızda ekibin çoğu küçücüktü. Şimdi arkadaşlarıma bakıyorum, resmen bu sette büyüdüler.

Sevgili seyircilerimiz sayesinde bütün ekip kendimizi Türkiye rekortmeni gibi hissediyoruz. 14’üncü senede de bize gösterdikleri ilgi ve sevginin devam etmesinden ümitliyiz.

OYA OKAR

Bizde hâlâ iyiler kazanıyor

“Arka Sokaklar”, gerçek hayatta yaşananları ekrana taşıyor. Bizde kötüler yakalanıyor ve hâlâ iyiler kazanıyor.

Seyircimizin Rıza Baba ve ekibine duyduğu sevgi sayesinde bugün 14’üncü sezona başlayabiliyoruz. Bizi yalnız bırakmadıkları için herkese teşekkürler.

ÖZGÜR OZAN

Masal gibi bir yolculuk bu

14 yıl önce başladı bu masal gibi yolculuk... Masalın ejderhaları suçlular, kahramanları biz ve seyirciler. Bu masalda kimi zaman gökten 3 elma düştü, kimi zaman mutsuz sonlar bekledi bizi ve sevenlerimizi... Kaybettiğimiz ekip arkadaşlarımız da oldu bu yolculukta, onların yerine gelip ekibi tamamlayan yeni kahramanlarımız da...

Yelkenler açıldı yine, rüzgar tam gücüyle esiyor. 13’ü devirip 14’ün uğuruyla başlamaya hazırız yeni serüvenlere.

İLKER İNANOĞLU

Sürprizi bol bir sezon başlıyor

14 senedir sizlerle beraberiz. Bizi Türkiye’nin en uzun soluklu dizisi yaptığınız için çok teşekkürler. Bu sene yine sizin sevginizi hak etmeye çalışacağız. Bomba gibi bir sezon bekliyor. Bu sene çok sürprizler olacak.