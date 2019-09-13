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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
13.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bir fenomen nasıl doğdu

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Bir fenomen nasıl doğdu

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar” 14’üncü sezonun start’ını bu akşam veriyor. Yönetmen Orhan Oğuz, senarist Ozan Yurdakul, başrol oyuncuları Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan, “Arka Sokaklar”ın televizyon fenomenine dönüşüm yolculuğunu anlattı.

ORHAN OĞUZ

500 bölüm çekeriz Orhancım

Arka Sokaklar” projesi için Türker İnanoğlu bana ilk geldiğinde “500 bölüm çekeriz Orhancım” demişti. Gülmüştüm, çünkü bir dizide bir sezondan fazla çalışmak pek tercih ettiğim bir durum değildi. Bir dizinin, bir hikayenin en fazla bir sene ömrü olduğunu düşünürdüm. Ancak bilindiği gibi 14’üncü seneye geldik.
Bunun sırrı, tek bölümde en az iki-üç farklı hikayenin işlenmesi. Gerçeklik duygusunu yakalamak için kurduğumuz çok kameralı sistem de ilgi çekti. Ayrıca “Arka Sokaklar” neredeyse 150 kişilik kalabalık bir aile... Senelerdir birlikte çalışıyoruz. Herkes birbirini çok iyi tanıyor, işler hızlı ve samimi ilerliyor.

OZAN YURDAKUL

Türk halkının değerlerini ıskalamıyoruz

Senarist olarak bizler için de ilginç, sürükleyici, heyecanımızı hep ayakta tutan bir proje “Arka Sokaklar”. Bu kadar uzun soluklu olmasının sırrı bence kendini hep yenileyebilen, günün gereklerini uygularken geçmişi, alışkanlıkları ve Türk halkının değerlerini, tepkilerini de ıskalamayan bir proje olması. En azından bizim ilk günden bugüne tüm gayretimiz bu yönde... Seyirci de bunu takdir etmiş olmalı ki bugün 14. sezonumuzla ekrandayız.

ZAFER ERGiN

Türkiye rekortmeni gibi hissediyoruz

Diziye başladığımızda ekibin çoğu küçücüktü. Şimdi arkadaşlarıma bakıyorum, resmen bu sette büyüdüler.
Sevgili seyircilerimiz sayesinde bütün ekip kendimizi Türkiye rekortmeni gibi hissediyoruz. 14’üncü senede de bize gösterdikleri ilgi ve sevginin devam etmesinden ümitliyiz.

OYA OKAR

Bizde hâlâ iyiler kazanıyor

“Arka Sokaklar”, gerçek hayatta yaşananları ekrana taşıyor. Bizde kötüler yakalanıyor ve hâlâ iyiler kazanıyor.
Seyircimizin Rıza Baba ve ekibine duyduğu sevgi sayesinde bugün 14’üncü sezona başlayabiliyoruz. Bizi yalnız bırakmadıkları için herkese teşekkürler.

ÖZGÜR OZAN

Masal gibi bir yolculuk bu

14 yıl önce başladı bu masal gibi yolculuk... Masalın ejderhaları suçlular, kahramanları biz ve seyirciler. Bu masalda kimi zaman gökten 3 elma düştü, kimi zaman mutsuz sonlar bekledi bizi ve sevenlerimizi... Kaybettiğimiz ekip arkadaşlarımız da oldu bu yolculukta, onların yerine gelip ekibi tamamlayan yeni kahramanlarımız da...
Yelkenler açıldı yine, rüzgar tam gücüyle esiyor. 13’ü devirip 14’ün uğuruyla başlamaya hazırız yeni serüvenlere.

İLKER İNANOĞLU

Sürprizi bol bir sezon başlıyor

14 senedir sizlerle beraberiz. Bizi Türkiye’nin en uzun soluklu dizisi yaptığınız için çok teşekkürler. Bu sene yine sizin sevginizi hak etmeye çalışacağız. Bomba gibi bir sezon bekliyor. Bu sene çok sürprizler olacak.

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