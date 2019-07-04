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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.07.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Bir Baba Hindu filminin oyuncuları kimler?

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Bir Baba Hindu filminin oyuncuları kimler?

Bir Baba Hindu, 2016 yapımı bir Türk komedi filmidir. Filmin senaristi ve yönetmeni Sermiyan Midyat'tır. Hint filmlerinden esinlenilen Bir Baba Hindu filminin büyük bir kısmı Hindistan’da çekildi. Peki, Bir Baba Hindu filminin oyuncuları kimler?

Sermiyan Midyat’ın yazıp yönettiği Türk Bollywood filmi “Bir Baba Hindu, 29 Eylül 2016 tarihinde Almanya’da yayınlanmıştı.  Hint oyuncuların da rol aldığı Bir Baba Hindu’nun başrollerinde Sermiyan Midyat ile 2010 Miss Earth yarışması birincisi, Hindistan güzeli Nicole Faria yer alıyor. Kadroda ayrıca Burak Satıbol ve Bülent Kayabaş gibi ünlü isimler de bulunuyor.

KONUSU

Acımasız bir mafya babası olan Fadıl, günün birinde Hint yoga öğretmeni Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinde yoga eğitimi verirken birden kaçırılır. Fadıl bu durumun ardından en yakın arkadaşı Hulusi'yi de yanına alarak sevdiği kızın peşinden Hindistan'a gider. Gundhi'yi kurtarmak için Hindistan'a kadar gelen Fadıl'ın işi hiç kolay olmayacaktır.

 

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