Bir Baba Hindu filminin oyuncuları kimler?
Bir Baba Hindu, 2016 yapımı bir Türk komedi filmidir. Filmin senaristi ve yönetmeni Sermiyan Midyat'tır. Hint filmlerinden esinlenilen Bir Baba Hindu filminin büyük bir kısmı Hindistan’da çekildi. Peki, Bir Baba Hindu filminin oyuncuları kimler?
Sermiyan Midyat’ın yazıp yönettiği Türk Bollywood filmi “Bir Baba Hindu, 29 Eylül 2016 tarihinde Almanya’da yayınlanmıştı. Hint oyuncuların da rol aldığı Bir Baba Hindu’nun başrollerinde Sermiyan Midyat ile 2010 Miss Earth yarışması birincisi, Hindistan güzeli Nicole Faria yer alıyor. Kadroda ayrıca Burak Satıbol ve Bülent Kayabaş gibi ünlü isimler de bulunuyor.
KONUSU
Acımasız bir mafya babası olan Fadıl, günün birinde Hint yoga öğretmeni Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinde yoga eğitimi verirken birden kaçırılır. Fadıl bu durumun ardından en yakın arkadaşı Hulusi'yi de yanına alarak sevdiği kızın peşinden Hindistan'a gider. Gundhi'yi kurtarmak için Hindistan'a kadar gelen Fadıl'ın işi hiç kolay olmayacaktır.
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