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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
04.10.2019 - 20:07, Son Güncelleme:

Bir Aile Hikayesi yeni bölümde neler olacak? İşte Bir Aile Hikayesi 16. bölüm fragmanları

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Bir Aile Hikayesi yeni bölümde neler olacak? İşte Bir Aile Hikayesi 16. bölüm fragmanları

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Aile Hikayesi bu hafta 16. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Cumartesi günleri yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde Berk, gerçeği daha fazla saklayamayacağı için, Ufuk'a Nil'in eski kocası olduğunu açıklayacak. Peki, Bir Aile Hikayesi'nin yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin merakla beklenen 16. bölüm fragmanları.

Başrollerinde Songül Öden, Celil Nalçakan gibi isimlerin yer aldığı Bir Aile Hikayesi, yeni bölümüyle 5 Ekim Cumartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. FOX TV'de yayınlanan dizinin 16. bölümünde sürprizlerle dolu anlar yaşanacak. İşte, Bir Aile Hikayesi 16. bölüm kısa özeti ve yeni bölümle ilgili bilgiler.

BİR AİLE HİKAYESİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Konser sonrası Reyhan ve Cem’in arası açılmıştır ve birbirlerine mesafelidirler. Ama bu durum her ikisini de içten içe üzmektedir.Berk, gerçeği daha fazla saklayamayacağı için, Ufuk'a Nil'in eski kocası olduğunu açıklar. Artık tüm kozlarını ortaya koyduğu için seçimi Nil'e bırakır ve kendi yolunu çizmeye karar verip tiyatroya geri döner. Beste, Erdem’in evine taşınmaya hazırlanırken, aynı zamanda iş aramaya başlar ve bulduğu iş kendisiyle yüzleşmesine yol açar. Şakir ile ilk defa bir baba oğul günü geçiren Mahur için, babasının ölmesi ihtimalini kabul etmek çok zordur. Müjde ise çocukları bu fikre alıştırması gerektiğini düşünmektedir.

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