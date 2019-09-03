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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
03.09.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Bir Aile Hikayesi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu!

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Bir Aile Hikayesi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu!

Fox TV ekranlarında geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Bir Aile Hikayesi, yeni sezon için geri sayıma geçti. Cumartesi günleri izleyicileriyle buluşacak olan Bir Aile Hikayesi, yeni sezonda FOX TV ekranlarında olacak. Peki, Bir Aile Hikayesi ne zaman başlıyor? İşte, dizinin yeni sezonu hakkında bazı bilgiler

Bir Aile Hikayesi yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Songül Öden, Celil Nalçakan gibi isimlerin yer aldığı Bir Aile Hikayesi, yeni sezona kaldığı yerden devam edecek. Peki, Aile Hikayesi ne zaman başlıyor? İşte, dizinin yeni sezonu hakkında bazı bilgiler

BİR AİLE HİKAYESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan’a, İrem Sak, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı, Serkan Ercan ve Ezgi Eyüboğlu gibi sevilen oyuncuların eşlik ettiği, 2. sezonuyla 14 Eylül Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta sevenleriyle buluşacak.

DİZİNİN GENEL KONUSU NEDİR?

Aynı gün otuz beşine basan dört insan. Dördü de hayatlarının en önemli gününü yaşamak üzere. Cem çok sevdiği karısı Reyhan’la doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, Reyhan’ın aniden doğum sancısı tutar. Riskli bir doğum olmasına rağmen, son ana kadar her şeyin yolunda gideceğine inanırlar. Ancak hayatın onlar için bambaşka bir planı vardır.

Fazla kilolarıyla başı dertte olan Beste, otuz beşinci doğum gününde hayatını sorgular. Hala bekar ve işsizdir. Ama artık değişim vaktidir, cesaretini toplayıp internetten sözleştiği biriyle pastanede buluşmaya karar verir. Beste orda oturmuş beyaz atlı prensini beklerken, karşısına yufka yürekli bir şövalye gelir.

Karısı ve çocuklarıyla huzur içinde yaşayan Mahur’un ise bir sırrı vardır. Bir süredir biyolojik babasını bulmaya çalışmaktadır. İyi haberi doğum gününde alır. Ancak babasıyla tanıştığında öğreneceği gerçek onu büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır.

Beş yıldır büyük bir markanın reklam yüzü olan Berk’in asıl hayali oyuncu olmaktır. Sonunda iyi bir filmde oynama şansı yakalar ancak yapımcısından izin alamaz. Şimdi önünde önemli bir yol ayrımı vardır. Ya her şey eskisi gibi devam edecek, ya da Berk özgürlüğü seçip bedelini ödeyecektir.

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