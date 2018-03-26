Binbir Surat Timur Acar...
Söz dizisine 'Derman' karakteriyle dahil olan Timur Acar, her bölüm farklı bir kılığa bürünerek izleyenleri şaşırtıyor.
Yapımını TIMS&B Yapım'ın üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği,"SÖZ"de Timur Acar canlandırdığı Narko-Terör ağının başındaki tehlikeli karakter 'Derman' ile izleyenleri her hafta ters köşeye yatırıyor.
Dizide; yüzünü kendi adamlarından bile gizleyen 'Derman' kötü planlarını devreye sokarken farklı kılıklara giriyor. İzleyiciyle ilk olarak kedisiyle yaşayan yaşlı bir adam kılığıyla buluşan 'Derman' geçtiğimiz bölümde yine farklı bir kimlikle Nazlı'yı hastanede ziyaret etmişti. Timur Acar'ı çok konuşulan bu sahnelere özel bir makyaj ekibi yapımı yaklaşık üç saat süren plastik makyajla hazırlıyor.
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