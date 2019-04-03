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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.04.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir?

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Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir?

Billur Kalkavan- Buğra Bahadırlı çifti, konuk olarak katıldığı programlar ve verdiği röportajlarla gündeme geliyor. Özellikle Buğra Bahadırlı’nın hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir?

Buğra Bahadırlı, 8 Şubat 1984 tarihinde dünyaya geldi. Buğra Bahadırlı aslen Ankaralıdır. Ankara Anadolu Lisesi'de okuduktan sonra lisansını Atılım Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümünde tamamladı. Buğra Bahadırlı, 2009 yılından bu yana Billur Kalkavan ile birliktedir. Tam ismi Berk Buğra Bahadırlı TRT 1 televizyon kanalında yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide jandarma Er Hamza Gemalmaz rolü ile dikkatleri üzerine çekti. Buğra Bahadırlı, bir röportajında aralarındaki yaş farkıyla ilgili şunları söylemişti:

Gönüller bir olunca, zamansızlık başlıyor. Yaş farkı benim gözümde senin algıladığın gibi değil. Yaşın hiçbir önemi yok. İlerde ben üremek istersem, ama Billur karşılık veremezse, bu Billur’a olan sevgimi azaltmaz ki! Cinsellik, Billur’un önüne geçemez.

 

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