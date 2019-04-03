Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir?
Billur Kalkavan- Buğra Bahadırlı çifti, konuk olarak katıldığı programlar ve verdiği röportajlarla gündeme geliyor. Özellikle Buğra Bahadırlı’nın hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir?
Buğra Bahadırlı, 8 Şubat 1984 tarihinde dünyaya geldi. Buğra Bahadırlı aslen Ankaralıdır. Ankara Anadolu Lisesi'de okuduktan sonra lisansını Atılım Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümünde tamamladı. Buğra Bahadırlı, 2009 yılından bu yana Billur Kalkavan ile birliktedir. Tam ismi Berk Buğra Bahadırlı TRT 1 televizyon kanalında yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide jandarma Er Hamza Gemalmaz rolü ile dikkatleri üzerine çekti. Buğra Bahadırlı, bir röportajında aralarındaki yaş farkıyla ilgili şunları söylemişti:
Gönüller bir olunca, zamansızlık başlıyor. Yaş farkı benim gözümde senin algıladığın gibi değil. Yaşın hiçbir önemi yok. İlerde ben üremek istersem, ama Billur karşılık veremezse, bu Billur’a olan sevgimi azaltmaz ki! Cinsellik, Billur’un önüne geçemez.
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