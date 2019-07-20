Bilirkişi haklı buldu
BABAMIN Günahları adlı dizide oyunculuk ücretini alamadığı iddiasıyla Evrensel Filmcilik AŞ’ye dava açan oyuncu Melisa Sözen’i bilirkişi haklı buldu.
5 Temmuz’da mahkemeye ulaşan raporda, “Davacı Melisa Sözen’in dava konusu dizide kadın başrol olarak yer aldığı ve 4. bölüm için 40 bin lira ücret almayı hak etmiş olduğu kanaatine varılmıştır. Ancak ‘serbest meslek makbuzu’ düzenlenip düzenlenmediğinin tespiti heyetimizce yapılamamıştır” ifadeleri yer aldı.
Davacı ve davalı avukatları, bilirkişi raporuna beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme, duruşmayı erteledi.
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