Bilgehan Demir kimdir, kaç yaşında?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBilgehan Demir kimdir, kaç yaşında?
GeriTelevizyon Bilgehan Demir kimdir, kaç yaşında?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
29.03.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

Bilgehan Demir kimdir, kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bilgehan Demir kimdir, kaç yaşında?

Bilgehan Demir, konuk olduğu programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Spikerliğin yanı sıra yapımcılık kariyeri de bulunan Bilgehan Demir, 2017 yapımı Boxun Yıldızları'nın sunucularından biriydi. Peki Bilgehan Demir kimdir, kaç yaşında?

Türk spor spikeri, gazeteci ve yapımcı Bilgehan Demir, 18 Haziran 1976 tarihinde doğdu. Aslen Ardahan'a bağlı Posofludur. 1979 yılında Bursa’ya geldi ve Emek İlkokulu’ndan mezun oldu. Bir süre Bursa Özel Baran Lisesi'nde okudu. Çok küçük yaşlarda futbol hayatına başladı ve bu nedenle orta öğretiminde çok okul değiştirmek zorunda kaldı. Sırası ile Yıldırım Beyazıt Lisesi, Karacabey Lisesi, Karacabey Endüstüri Meslek Lisesi, Bursa Ertuğrulgazi Lisesi, İstanbul Nevzat Ayaz Lisesi ve Bursa Atatürk Lisesi’nde okudu. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü'nü kazandı. Lisansını Beden Eğitimi öğretmenliği bölümünde tamamladıktan sonra medya hayatına atıldı.

Televizyon macerasına 1994 yılında Flas Tv kulübünde başlayan Bilgehan Demir, hem okul hem de medya işlerine devam etti. 1997 yılında yine Bursa'da Bursa FM ve Kanal 16 televizyonunda sorumlu müdür olarak görev yaptı. 1998'de Cine 5 televizyonunun kardeş kuruluşu Süperspor kanalında Avrupa'dan Fubol sorumlusu olarak çalıştı. Burada Galatasaray'ın UEFA şampiyonu olduğu yıl maç sonu canlı yayın muhabirliğini de yapan kişiydi. 2000 yılında TGRT Televizyonuna transfer oldu. Burada 4 yıl spor haberlerini sundu. Vatani görevinden sonra 2004'te Doğan Haber Ajansı'nda gruba bağlı Kanal D ve CNN Türk kanallarında Beşiktaş ve Türkiye millî futbol takımının canlı yayınlar sorumlusu olarak muhabirlik hayatına devam etti. Radyo D'de bir süre Süper Lig maçlarını anlattı. 2006 yılında tekrar TGRT'ye geri döndü. TGRT Televizyonunun News Corperation'a satılmasının ardından adı Fox olarak değişen kanalın yeni kadrosunda da yer aldı. Ocak 2011 yılı itibarı ile kendi şirketini kuran Bilgehan Demir ticaret hayatına atılarak serbest çalışmaya başladı. Daha sonra bir süre Cine 5, şimdi ise Beyaz TV'de yayınlanan TNA ve TPW maçlarını anlattı. TRT'de Boks spikerliği yaptıktan sonra kariyerine kısa bir ara verdi. Bir süre sonra Kanaltürk'te Boks karşılaşmalarının yayın haklarını eline aldı.

Aralık 2006 yılında Fox'ta başlattığı ring sporları yayınlarına tam 5 sene hiç ara vermeden devam etti. K-1 kickboks, boks, Pro Wrestling Smackdown, Raw, TNA Impact Wrestling ve TPW maçlarını canlı ve banttan yayınlarla ekrana taşıdı ve anlatımlarını gerçekleştirdi. Özellikle Japonya ve Hollanda'dan anlattığı Kickboks maçları reyting rekorlarına imza attı. Türkiye'de yayımlanan WWE dergisinde 2011 yılında yazılar kaleme aldı ve özel röportajları ile hayranlarına ulaştı.

2011 yılında kurduğu yapım şirketi ile profesyonel güreş organizasyonlarına imza attı. 29 Ocak 2011'de Ankara Atatürk Spor Salonu'nda, 12 Şubat 2011'de Kayseri Kadir Has Spor Salonu'nda, 8 Mayıs 2011'de Bursa Atatürk Spor Salonu'nda, 16 Ekim 2011'de ise İstanbul ArenaPark'ta ve 3 Haziran 2012'de yine Bursa Atatürk Spor Salonu'nda Turkish Power Wrestlingşovlarına imza attı ve organizasyonların yapımcılığını üstlendi. ABD'de gerçekleştirilen TNA Impact Wrestling organizasyonlarının yayın haklarını kendi şirketi bünyesine kattı. TNA ve TPW maçları Cine 5 ve Beyaz TV'de yayınlandı.Mart 2014 yılından sonra Kanaltürk televizyonu ile anlaştı ve boks ve kickboks yayınlarını buradan izleyicileri ile buluşturdu. 21 Kasım 2015 itibarıyla Kanaltürk ile olan sözleşmesini feshederek NTVSPOR ile anlaştı. TV8’de yayınlanan Boxun Yıldızları isimli box yarışmasında Dilara Gönder ve Adem Kılıçcı ile birlikte sunuculuk yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Aleyna 18 oldu

Adı İbo'nun vurulması olayına karışmıştı... Zaza Şehmuz hayatını kaybetti!

Giorgos Mazonakis, ilk kez Türkiye’de!

İnsanlık Suçu’nun Cemal’i Kaan Yıldırım!