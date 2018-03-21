Beyza İrtük kimdir? Popstar Beyza kaç yaşında?
Beyza İrtük, yarışmayı takip eden birçok kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer aldı. Müzik öğretmenliği mezunu olan Beyza İrtük, müziğe olan aşkını anlatırken devlet sanatçısı olmak istediğini ifade ediyor. Peki, Beyza İrtük kimdir kaç yaşında? İşte, ünlü isim hakkında merak edilen tüm detaylar
Beyza İrtük, yarışmadaki performansı ile merakla araştırılan isim olmaya devam ediliyor. Türk Sanat Müziği alanında şarkılar söyleyen Beyza İrtük, Balıkesir'de yaşadığını, seçmelere ise İzmir'den katıldığını açıklıyor. Peki, Beyza İrtük kimdir kaç yaşında? İşte, detaylı bilgiler
Beyza İrtük, 3 Ocak 1995 tarihinde Çorum'da dünyaya gelmiştir. Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği alanında eğitimini tamamlamıştır. Sahne tecrübesi bulunan Beyza İrtük, 2 kardeştir. İrtürk, TRT Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda yer almıştır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle